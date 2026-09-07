Першими кадрами зі святкування молодята вже поділилися у соцмережах. Фото та відео також показали гості.

Церемонію провели просто неба, серед лісу, під красивою квітковою аркою з білих і рожевих квітів.

Роман Щербан та Анастасія Лісогуб одружилися / Скриншот з інстаграм-сторіс

Роман вийшов до вівтаря під пісню Наді Дорофєєвої "Японія" – вона є його улюбленою співачкою.

Після обітниць гості перемістилися на банкет. Святкування проходило у затишному дерев'яному приміщенні, яке прикрасили гірляндами, квітами та свічками.

Весілля Романа Щербана та Анастасії Лісогуб / Скриншот з інстаграм-сторіс

Для гостей також підготували особливе частування – фонтан зі сметани та вареники.

Весілля Романа Щербана та Анастасії Лісогуб / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом гості перебралися під шатро, де танцювали під різну музику. Не обійшлося й без пісень Наді Дорофєєвої.

Весілля Романа Щербана та Анастасії Лісогуб / Скриншот з інстаграм-сторіс

Розділити цей особливий день із молодятами прийшли їхні зіркові друзі — Валентин Міхієнко, Даша Кубік, Костянтин Трембовецький, Микола Зирянов, Алла Малкін та інші.

Особливим гостем свята став і кіт пари Джонні, якого молодята взяли із собою на весільну фотосесію.

Роман Щербан та Анастасія Лісогуб з їхнім котом / Фото з інстаграму

До речі, Роман Щербан — не перший учасник "Левів на джипі", який цього року одружився. У червні Валік Міхієнко також зіграв весілля.