Першими кадрами зі святкування молодята вже поділилися у соцмережах. Фото та відео також показали гості.
Церемонію провели просто неба, серед лісу, під красивою квітковою аркою з білих і рожевих квітів.
Роман Щербан та Анастасія Лісогуб одружилися / Скриншот з інстаграм-сторіс
Роман вийшов до вівтаря під пісню Наді Дорофєєвої "Японія" – вона є його улюбленою співачкою.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Після обітниць гості перемістилися на банкет. Святкування проходило у затишному дерев'яному приміщенні, яке прикрасили гірляндами, квітами та свічками.
Весілля Романа Щербана та Анастасії Лісогуб / Скриншот з інстаграм-сторіс
Для гостей також підготували особливе частування – фонтан зі сметани та вареники.
Весілля Романа Щербана та Анастасії Лісогуб / Скриншот з інстаграм-сторіс
Згодом гості перебралися під шатро, де танцювали під різну музику. Не обійшлося й без пісень Наді Дорофєєвої.
Весілля Романа Щербана та Анастасії Лісогуб / Скриншот з інстаграм-сторіс
Розділити цей особливий день із молодятами прийшли їхні зіркові друзі — Валентин Міхієнко, Даша Кубік, Костянтин Трембовецький, Микола Зирянов, Алла Малкін та інші.
Особливим гостем свята став і кіт пари Джонні, якого молодята взяли із собою на весільну фотосесію.
Роман Щербан та Анастасія Лісогуб з їхнім котом / Фото з інстаграму
До речі, Роман Щербан — не перший учасник "Левів на джипі", який цього року одружився. У червні Валік Міхієнко також зіграв весілля.