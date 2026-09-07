Первые снимки с торжества молодожены уже опубликовали в соцсетях. Фото и видео также выложили гости.

Церемония прошла под открытым небом, посреди леса, под красивой цветочной аркой из белых и розовых цветов.

Роман Щербан и Анастасия Лисогуб поженились / Скриншот из Instagram-сторис

Роман вышел к алтарю под песню Нади Дорофеевой "Япония" – она является его любимой певицей.

После клятв гости перешли на банкет. Празднование проходило в уютном деревянном помещении, которое украсили гирляндами, цветами и свечами.

Свадьба Романа Щербана и Анастасии Лисогуб / Скриншот из Instagram-сторис

Для гостей также подготовили особое угощение – фонтан из сметаны и вареники.

Свадьба Романа Щербана и Анастасии Лисогуб / Скриншот из Instagram-сторис

Впоследствии гости переместились под шатер, где танцевали под разную музыку. Не обошлось и без песен Нади Дорофеевой.

Свадьба Романа Щербана и Анастасии Лисогуб / Скриншот из Instagram-сторис

Отпраздновать этот особенный день с молодожанами пришли их звездные друзья – Валентин Михиенко, Даша Кубик, Константин Трембовецкий, Николай Зирянов, Алла Малкин и другие.

Особым гостем торжества стал и кот пары Джонни, которого молодожены взяли с собой на свадебную фотосессию.

Роман Щербан и Анастасия Лисогуб с их котом / Фото из инстаграма

Кстати, Роман Щербан – не первый участник "Львов на джипе", который в этом году женился. В июне Валик Михиенко также сыграл свадьбу.