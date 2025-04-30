Російська співачка Синецька отримала посвідку на проживання в Україні й зізналась, де мешкає
- Уляна Синецька, колишня учасниця "ВІА Гра", отримала посвідку на проживання в Україні. Зараз вона мешкає в Києві зі своїм французьким бульдогом.
- Після початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році, співачка покинула столицю, але повернулася у травні 2022 року.
Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Уляна Синецька повідомила, що офіційно отримала документи на проживання в Україні та зізналася, де та з ким зараз мешкає.
До того ж вона показала свій новий документ. Повідомляє Show 24 з посиланням на акаунт Уляни Синецької в Threads.
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Так, співачка отримала посвідку на проживання в Україні.
Щойно зрозуміла, що багато хто навіть не знає, де я живу. Київ. Найбільша любов,
– написала Уляна у своєму пості.
Пізніше вона додала, що документ отримала сім років тому.
Відомо, що співачка наразі мешкає в столиці разом зі своїм французьким бульдогом Нео, якого завела під час стосунків з українським виконавцем ALEKSEEV.
Уляна Синецька отримала посвідку на проживання в Україні / Скриншоти з Threads
Що відомо про Уляну Синецьку
- Майбутня співачка народилася 1996 року в Росії. Її музична кар'єра почалася з участі в російських талант-шоу "Голос" та "Фабрика зірок". З 2018 року вона стала учасницею відомого гурту "ВІА Гра".
- Особисте життя Синецької було тісно пов'язане з українським співаком ALEKSEEV. Їхній роман став публічним у листопаді 2020 року, а влітку 2021 року пара зізналася, що на той момент вони вже майже три роки жили разом.
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році співачка покинула Київ і деякий час перебувала за кордоном. Проте вже наприкінці травня 2022 року Синецька повернулася.
- Згодом ALEKSEEV заявив, що його кохана вирішила будувати своє майбутнє в Україні та планує отримати українське громадянство.
- Після п'яти років стосунків восени 2024 року пара розійшлася. В одному з інтерв'ю ALEKSEEV прокоментував розрив, зазначивши, що в стосунках вони "втратили себе".