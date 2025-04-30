Російська співачка Синецька отримала посвідку на проживання в Україні й зізналась, де мешкає

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Уляна Синецька повідомила, що офіційно отримала документи на проживання в Україні та зізналася, де та з ким зараз мешкає.

До того ж вона показала свій новий документ. Повідомляє Show 24 з посиланням на акаунт Уляни Синецької в Threads.

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Так, співачка отримала посвідку на проживання в Україні.

Щойно зрозуміла, що багато хто навіть не знає, де я живу. Київ. Найбільша любов,

– написала Уляна у своєму пості.

Пізніше вона додала, що документ отримала сім років тому.

Відомо, що співачка наразі мешкає в столиці разом зі своїм французьким бульдогом Нео, якого завела під час стосунків з українським виконавцем ALEKSEEV.

Уляна Синецька отримала посвідку на проживання в Україні / Скриншоти з Threads

Що відомо про Уляну Синецьку