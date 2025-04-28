Цікаво, що в мережі майже немає інформації про біографію Вадима. Найбільша увага прикута до їхньої історії кохання з Ольгою. Тож пропонуємо дізнатись у матеріалі Show24, як зустрілась пара, яким було освідчення та чим Буряковський займається сьогодні.

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Знайомство з майбутньою дружиною

Як відомо, Олю Полякову запросили виступити на одному заході – це був день народження Вадима. Однак тут не обійшлось без скандалу, адже співачка думала, що їде на благодійний захід, а не на приватне святкування. Спершу вона відмовилась виходити на сцену, але чоловік таки зумів вмовити виконавицю виступити.

Так між новими знайомими зав'язалась дружба. Згодом Вадим і Оля зрозуміли, що почуття між ними – більше ніж дружні. Та була одна проблема – Буряковський на той момент мав дружину. Він наважився на розлучення та пов'язав своє життя з Поляковою.

Оля Полякова з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

Одруження та народження дітей

Спершу виконавиця навіть не замислювалась про узаконення стосунків, однак доволі швидко зірка завагітніла. Дізнавшись про цю новину, Вадим вирішив освідчитись коханій.

Оля не довіряє словам, а лише діям. У нас дружба переросла в інші відносини, а потім вони переросли у кохання. Коли я захотів їй купити справжню обручку з діамантом, тоді я зрозумів, що хочу відверто зробити їй пропозицію. У нас це вийшло спонтанно, бо майбутня теща так сказала,

– розповів Вадим Буряковський.

Весілля організували в стилі "Едемського саду". Цікаво, що весільний торт був у формі яблука, а наречена обрала сукню персикового кольору, про що згодом жалкувала. Та зазначимо, що Полякова жодного разу не показала публіці кадри зі свого весілля.

Від так, у подружжя народилась донька Марія, а згодом на світ з'явилась ще одна дівчинка, яку назвали Алісою.

Оля Полякова з родиною / Фото з інстаграму зірки

Буряковський додав, що він мріяв про теплу родинну атмосферу в його домі, як це було в його сім'ї. "Коли старшу доньку Машу забрали з пологового, в домі одразу стало тепло. Родина – це про атмосферу тепла. А коли ми молодшу доньку, Алісу, принесли до дому – тепла стало удвічі більше", – поділився бізнесмен.