Интересно, что в сети почти нет информации о биографии Вадима. Наибольшее внимание приковано к их истории любви с Ольгой. Поэтому предлагаем узнать в материале Show24, как встретилась пара, каким было предложение и чем Буряковский занимается сегодня.

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Знакомство с будущей женой

Как известно, Олю Полякову пригласили выступить на одном мероприятии – это был день рождения Вадима. Однако здесь не обошлось без скандала, ведь певица думала, что едет на благотворительное мероприятие, а не на частное празднование. Сначала она отказалась выходить на сцену, но мужчина таки сумел уговорить исполнительницу выступить.

Так между новыми знакомыми завязалась дружба. Впоследствии Вадим и Оля поняли, что чувства между ними – больше чем дружеские. Но была одна проблема – Буряковский на тот момент имел жену. Он решился на развод и связал свою жизнь с Поляковой.

Оля Полякова с мужем / Фото из инстаграма певицы

Женитьба и рождение детей

Сначала исполнительница даже не задумывалась об узаконивании отношений, однако довольно быстро звезда забеременела. Узнав об этой новости, Вадим решил сделать предложение любимой.

Оля не доверяет словам, а только действиям. У нас дружба переросла в другие отношения, а потом они переросли в любовь. Когда я захотел ей купить настоящее кольцо с бриллиантом, тогда я понял, что хочу откровенно сделать ей предложение. У нас это получилось спонтанно, потому что будущая теща так сказала,

– рассказал Вадим Буряковский.

Свадьбу организовали в стиле "Эдемского сада". Интересно, что свадебный торт был в форме яблока, а невеста выбрала платье персикового цвета, о чем впоследствии жалела. И отметим, что Полякова ни разу не показала публике кадры со своей свадьбы.

От так, у супругов родилась дочь Мария, а впоследствии на свет появилась еще одна девочка, которую назвали Алисой.

Оля Полякова с семьей / Фото из инстаграма звезды

Буряковский добавил, что он мечтал о теплой семейной атмосфере в его доме, как это было в его семье. "Когда старшую дочь Машу забрали из роддома, в доме сразу стало тепло. Семья – это про атмосферу тепла. А когда мы младшую дочь, Алису, принесли в дом – тепла стало вдвое больше", – поделился бизнесмен.