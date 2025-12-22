Она призналась, что имела неудачную попытку заморозить яйцеклетки. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.

Певица рассказала, что процедура не удалась из-за недобросовестного врача.

Я говорила, что у меня нет времени, что мне надо уехать. Это нетяжелый процесс, но его надо выдержать, эти клетки должны вызреть. И мне собрали не очень, как говорится, зрелые яйцеклетки,

– объяснила Полякова.

Повторять процедуру артистка не планирует, потому что в ее возрасте это может спровоцировать менопаузу.

Второй раз уже это не буду делать, потому что нужно две недели колоть какие-то препараты, они вызревают, эти яйцеклетки. Потом ты их собираешь. В таком возрасте, как у меня, уже можно спровоцировать менопаузу,

– объяснила Ольга.

Для справки! Оле Поляковой 46 лет. Как указано в Википедии, в январе 2026 года ей исполнится 47.

