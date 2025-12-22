Она призналась, что имела неудачную попытку заморозить яйцеклетки. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.
Не пропустите "Это очень безответственно": Веня покинул "Ветеранов космических войск"
Певица рассказала, что процедура не удалась из-за недобросовестного врача.
Я говорила, что у меня нет времени, что мне надо уехать. Это нетяжелый процесс, но его надо выдержать, эти клетки должны вызреть. И мне собрали не очень, как говорится, зрелые яйцеклетки,
– объяснила Полякова.
Повторять процедуру артистка не планирует, потому что в ее возрасте это может спровоцировать менопаузу.
Второй раз уже это не буду делать, потому что нужно две недели колоть какие-то препараты, они вызревают, эти яйцеклетки. Потом ты их собираешь. В таком возрасте, как у меня, уже можно спровоцировать менопаузу,
– объяснила Ольга.
Для справки! Оле Поляковой 46 лет. Как указано в Википедии, в январе 2026 года ей исполнится 47.
Новый выпуск шоу "Взрослые девушки": смотрите видео онлайн
Что известно о детях Оли Поляковой?
- Певица воспитывает двух дочерей от бизнесмена Вадима Буряковского.
- Старшей девушке 20 лет, ее зовут Мария. Она, как и мама интересуется музыкой: пишет музыку и является солисткой группы "Швы". Маша учится в университете Беркли в США. Кстати, за границей девушка вышла замуж за музыканта Эдена Пассарелли.
- Младшая дочь певицы – Алиса – профессионально занимается верховой ездой. Девушке 14 лет, и в будущем она планирует поступать в университет в Великобритании. Об этом Оля Полякова рассказывала в комментарии "Наедине с Гламуром", что выходит на ютуб-канале ТСН.