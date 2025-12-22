Это уже прокомментировали его коллеги, пишет 24 Канал. Оказывается, они не очень довольны.

Как известно, Веня провел в комедийном проекте восемь лет. Он назвал это фантастическим периодом своей жизни.

Я больше не "Ветеран космических войск". Никаких конфликтов, никаких недоразумений, это только мое решение. Надеюсь, вы меня поймете и поддержите, поверьте мне так будет лучше,

– написал юморист в своем инстаграме.

Какой была реакция коллег Вени?

Артем Дамницкий сделал пост в своем телеграм-канале, где заявил, что не понял причин такого решения и считает его безответственным перед аудиторией.

Четких аргументов я не услышал, и соответственно никогда этого не пойму, но эту позицию и решение я принимаю, потому что на них он имел полное право, так же как и я на свое непринятие. Но считаю, что это очень безответственно перед нашей аудиторией, которая постоянно на концертах и в комментариях говорит, как мы все эти годы спасаем их кукухи,

– написал комик.

Артем добавил, что команда отработала все запланированные мероприятия до 17 ноября, после чего каждый пошел своим путем.

