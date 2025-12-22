Это уже прокомментировали его коллеги, пишет 24 Канал. Оказывается, они не очень довольны.
Как известно, Веня провел в комедийном проекте восемь лет. Он назвал это фантастическим периодом своей жизни.
Я больше не "Ветеран космических войск". Никаких конфликтов, никаких недоразумений, это только мое решение. Надеюсь, вы меня поймете и поддержите, поверьте мне так будет лучше,
– написал юморист в своем инстаграме.
Какой была реакция коллег Вени?
Артем Дамницкий сделал пост в своем телеграм-канале, где заявил, что не понял причин такого решения и считает его безответственным перед аудиторией.
Четких аргументов я не услышал, и соответственно никогда этого не пойму, но эту позицию и решение я принимаю, потому что на них он имел полное право, так же как и я на свое непринятие. Но считаю, что это очень безответственно перед нашей аудиторией, которая постоянно на концертах и в комментариях говорит, как мы все эти годы спасаем их кукухи,
– написал комик.
Артем добавил, что команда отработала все запланированные мероприятия до 17 ноября, после чего каждый пошел своим путем.
Кто такие "Ветераны космических войск"?
- Это украинская комедийная команда в составе Влада Курана, Александра Венедчука и Артема Дамницкого, которая получила известность благодаря "Лиге Смеха". В пятом сезоне юмористы стали чемпионами в команде Станислава Боклана.
- Уже около пяти лет они развивают свой ютуб-канал, где выпускают шоу "Викторина", "Элиас" и новую "Музыкальную передачу".
- Кроме того, ВКВ активно занимается благотворительностью, собирая средства на помощь ВСУ.
- Как сообщил Дамницкий, все проекты ютуб-канала "Ветеранов космических войск" продолжат выходить. Новых участников в состав не будут приглашать, но будут привлекать друзей канала для поддержки. Кроме того, выйдет несколько выпусков в прежнем составе, которые успели отснять.