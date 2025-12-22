Це вже прокоментували його колеги, пише 24 Канал. Виявляється, вони не дуже задоволені.

Як відомо, Веня провів у комедійному проєкті вісім років. Він назвав це фантастичним періодом свого життя.

Я більше не "Ветеран космічних військ". Жодних конфліктів, жодних непорозумінь, це лише моє рішення. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте і підтримаєте, повірте мені так буде краще,

– написав гуморист у своєму інстаграмі.

Якою була реакція колег Вені?

Артем Дамницький зробив пост у своєму телеграм-каналі, де заявив, що не зрозумів причин такого рішення і вважає його безвідповідальним перед аудиторією.

Чітких аргументів я не почув, і відповідно ніколи цього не зрозумію, але цю позицію і рішення я приймаю, бо на них він мав повне право, так само як і я на своє неприйняття. Але вважаю, що це дуже безвідповідально перед нашою аудиторією, яка постійно на концертах і в коментарях каже, як ми всі ці роки рятуємо їхні кукухи,

– написав комік.

Артем додав, що команда відпрацювала всі заплановані заходи до 17 листопада, після чого кожен пішов своїм шляхом.

Хто такі "Ветерани космічних військ"?