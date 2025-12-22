Це вже прокоментували його колеги, пише 24 Канал. Виявляється, вони не дуже задоволені.
Як відомо, Веня провів у комедійному проєкті вісім років. Він назвав це фантастичним періодом свого життя.
Я більше не "Ветеран космічних військ". Жодних конфліктів, жодних непорозумінь, це лише моє рішення. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте і підтримаєте, повірте мені так буде краще,
– написав гуморист у своєму інстаграмі.
Якою була реакція колег Вені?
Артем Дамницький зробив пост у своєму телеграм-каналі, де заявив, що не зрозумів причин такого рішення і вважає його безвідповідальним перед аудиторією.
Чітких аргументів я не почув, і відповідно ніколи цього не зрозумію, але цю позицію і рішення я приймаю, бо на них він мав повне право, так само як і я на своє неприйняття. Але вважаю, що це дуже безвідповідально перед нашою аудиторією, яка постійно на концертах і в коментарях каже, як ми всі ці роки рятуємо їхні кукухи,
– написав комік.
Артем додав, що команда відпрацювала всі заплановані заходи до 17 листопада, після чого кожен пішов своїм шляхом.
Хто такі "Ветерани космічних військ"?
- Це українська комедійна команда у складі Влада Курана, Олександра Венедчука та Артема Дамницького, яка здобула популярність завдяки "Лізі Сміху". У п'ятому сезоні гумористи стали чемпіонами в команді Станіслава Боклана.
- Вже близько п'яти років вони розвивають свій ютуб-канал, де випускають шоу "Вікторина", "Еліас" та нову "Музичну передачу".
- Крім того, ВКВ активно займається благодійністю, збираючи кошти на допомогу ЗСУ.
- Як повідомив Дамницький, всі проєкти ютуб-каналу "Ветеранів космічних військ" продовжать виходити. Нових учасників до складу не запрошуватимуть, але залучатимуть друзів каналу для підтримки. Крім того, вийде кілька випусків у колишньому складі, які встигли відзняти.