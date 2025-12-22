Вона зізналася, що мала невдалу спробу заморозити яйцеклітини. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.
Співачка розповіла, що процедура не вдалася через несумлінного лікаря.
Я казала, що в мене немає часу, що мені треба виїхати. Це неважкий процес, але його треба витримати, ці клітини повинні визріти. І мені зібрали не дуже, як то кажуть, зрілі яйцеклітини,
– пояснила Полякова.
Повторювати процедуру артистка не планує, бо у її віці це може спровокувати менопаузу.
Вдруге вже це не буду робити, тому що потрібно два тижні колоти якісь препарати, вони визрівають, ці яйцеклітини. Потім ти їх збираєш. У такому віці, як у мене, уже можна спровокувати менопаузу,
– пояснила Ольга.
Для довідки! Олі Поляковій 46 років. Як вказано у Вікіпедії, у січні 2026 року їй виповниться 47.
Що відомо про дітей Олі Полякової?
- Співачка виховує двох доньок від бізнесмена Вадима Буряковського.
- Старшій дівчині 20 років, її звати Марія. Вона, як і мама цікавиться музикою: пише музику і є солісткою гурту "Шви ". Маша навчається в університеті Берклі у США. До речі, за кордоном дівчина вийшла заміж за музиканта Едена Пассареллі.
- Молодша донька співачки – Аліса – професійно займається верховою їздою. Дівчині 14 років, і в майбутньому вона планує вступати до університету у Великій Британії. Про це Оля Полякова розповідала у коментарі "Наодинці з Гламуром", що виходить на ютуб-каналі ТСН.