Вона зізналася, що мала невдалу спробу заморозити яйцеклітини. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.

Співачка розповіла, що процедура не вдалася через несумлінного лікаря.

Я казала, що в мене немає часу, що мені треба виїхати. Це неважкий процес, але його треба витримати, ці клітини повинні визріти. І мені зібрали не дуже, як то кажуть, зрілі яйцеклітини,

– пояснила Полякова.

Повторювати процедуру артистка не планує, бо у її віці це може спровокувати менопаузу.

Вдруге вже це не буду робити, тому що потрібно два тижні колоти якісь препарати, вони визрівають, ці яйцеклітини. Потім ти їх збираєш. У такому віці, як у мене, уже можна спровокувати менопаузу,

– пояснила Ольга.

Для довідки! Олі Поляковій 46 років. Як вказано у Вікіпедії, у січні 2026 року їй виповниться 47.

