Знаменитости говорили, что 2016 стал одним из самых удачных лет. "Новый канал" показал, как выглядели 10 лет назад некоторые ведущие, без которых сегодня невозможно представить украинское телевидение.

К теме В тиктоке завирусился забавный тренд с Дензелом Вашингтоном, но есть нюанс

Леся Никитюк

За 10 лет ведущая программы "Кто сверху?" только похорошела. Более того, она устроила личную жизнь и стала мамой сына.

Леся Никитюк в 2016 и сейчас / Коллаж "Нового канала"

Lida Lee

Певица и ведущая программы "Кохання на виживання" в последний период просто расцвела. Поклонники всегда делают ей комплименты за роскошный вид, однако звезда говорит, что не всегда была такой красавицей.

Lida Lee в 2016 и сейчас / Коллаж "Нового канала"

Александр Педан

Мужчина не просто лицо нашего телевидения, но и голос. Уже немало лет зрители слышат голос Александра в программе "Кто сверху?", ведь он является тем самым судьей "без пола".

Александр Педан в 2016 и сейчас / Коллаж "Нового канала"

Маша Ефросинина

Женщина была ведущей многих программ на телевидении. Например, "Подъем" или "Сюрприз, сюрприз!". Ефросинина опубликовала в инстаграме не только свои фото с 2016 года, а еще показала архив с Надеждой Дорофеевой, Виталием Козловским, Монатиком, Екатериной Осадчей и Ириной Билык.

Владимир Дантес

Если сравнить фото ведущего шоу "Хто зверху?" сейчас и 10 лет назад, то все в один голос говорят, что певец совсем не изменился. Предполагают даже, что исполнитель принимает какой-то эликсир вечной молодости.

Владимир Дантес в 2016 и сейчас / Коллаж "Нового канала"

Фима Костантиновский

Телеведущий также почти не изменился. Его зрители хорошо знают по проектам "Лига смеха", "Поле", "ВИК на ВИК" и многие другие. К слову, в 2025 году Фима женился.

Фима Костантиновский в 2016 и сейчас / Коллаж "Нового канала"

К тренду также присоединились и блогеры. К примеру, львовская блогерша Наталья Литвин. Она училась на журналиста, потом занялась кондитерским делом, а сегодня – блогер-миллионник. Инфлюенсерка показала, как выглядела 10 лет назад, и ее образ очень сильно отличается от того, который привыкли видеть подписчики.