Знаменитости говорили, что 2016 стал одним из самых удачных лет. "Новый канал" показал, как выглядели 10 лет назад некоторые ведущие, без которых сегодня невозможно представить украинское телевидение.
К теме В тиктоке завирусился забавный тренд с Дензелом Вашингтоном, но есть нюанс
Леся Никитюк
За 10 лет ведущая программы "Кто сверху?" только похорошела. Более того, она устроила личную жизнь и стала мамой сына.
Леся Никитюк в 2016 и сейчас / Коллаж "Нового канала"
Lida Lee
Певица и ведущая программы "Кохання на виживання" в последний период просто расцвела. Поклонники всегда делают ей комплименты за роскошный вид, однако звезда говорит, что не всегда была такой красавицей.
Lida Lee в 2016 и сейчас / Коллаж "Нового канала"
Александр Педан
Мужчина не просто лицо нашего телевидения, но и голос. Уже немало лет зрители слышат голос Александра в программе "Кто сверху?", ведь он является тем самым судьей "без пола".
Александр Педан в 2016 и сейчас / Коллаж "Нового канала"
Маша Ефросинина
Женщина была ведущей многих программ на телевидении. Например, "Подъем" или "Сюрприз, сюрприз!". Ефросинина опубликовала в инстаграме не только свои фото с 2016 года, а еще показала архив с Надеждой Дорофеевой, Виталием Козловским, Монатиком, Екатериной Осадчей и Ириной Билык.
Владимир Дантес
Если сравнить фото ведущего шоу "Хто зверху?" сейчас и 10 лет назад, то все в один голос говорят, что певец совсем не изменился. Предполагают даже, что исполнитель принимает какой-то эликсир вечной молодости.
Владимир Дантес в 2016 и сейчас / Коллаж "Нового канала"
Фима Костантиновский
Телеведущий также почти не изменился. Его зрители хорошо знают по проектам "Лига смеха", "Поле", "ВИК на ВИК" и многие другие. К слову, в 2025 году Фима женился.
Фима Костантиновский в 2016 и сейчас / Коллаж "Нового канала"
К тренду также присоединились и блогеры. К примеру, львовская блогерша Наталья Литвин. Она училась на журналиста, потом занялась кондитерским делом, а сегодня – блогер-миллионник. Инфлюенсерка показала, как выглядела 10 лет назад, и ее образ очень сильно отличается от того, который привыкли видеть подписчики.