Этот момент – отрывок из фильма "Малколм Икс" 1992 года Спайка Ли. Подробнее о тренде тиктока и что с ним не так расскажет 24 Канал.

Что известно о новом тренде тиктока?

Фильм "Малколм Икс" на самом деле основан на реальных событиях и рассказывает о трагической судьбе борца за права темнокожих. Главную роль в ленте исполнил Дензел Вашингтон. И хотя это очень драматическая история, отрывок из кино в тиктоке превратился в мем, заполонивший сеть.

Момент, где герой Вашингтона эмоционально бьет по столу и сбрасывает очки, стал для пользователей способом передать свое состояние в определенных жизненных ситуациях. Его интерпретируют как универсальную реакцию на разочарование, забавную ситуацию из жизни, изменение планов или неожиданный поворот событий.

Ролики с этой нарезкой сопровождают шутливыми подписями. Например: "Хотел уволиться с работы – повысили зарплату" или "Начала откладывать деньги – чипсы на скидке", "Собрал деньги на дом – проснулся".

Но уже давно известно, что в трендах важную роль играет не только видеоряд и картинка, но и звук или музыка в ролике. И важно заметить, что немало видео в этом тренде публикуют под трек россиянина Slava Marlow "По глазам".

Кто такой Slava Marlow? Это российский рэпер, продюсер и блогер. Стал известным после сотрудничества с Моргенштерном, впоследствии начал сольную карьеру. После начала полномасштабного вторжения Slava Marlow никак не осудил страну-агрессора и остался жить в России.

В контексте полномасштабного вторжения и тотального отказа от российского продукта и контента использовать именно этот трек для роликов многим кажется неуместным. Тем более в период, когда страна-агрессор массированно атакует украинские города, оставляя их без света и тепла.

Существует ли альтернатива?

На самом деле не обязательно отказываться от всего тренда. Если вы тоже хотите присоединиться и снять шуточный ролик с Дензелом Вашингтоном, просто обратите внимание на другую аудиозапись. Например, в тиктоке сейчас очень актуальный хит – MATADORA от DJ Asul. Под эту песню тоже активно распространяется вирусный тренд.

