Цей момент – уривок з фільму "Малколм Ікс" 1992 року Спайка Лі. Детальніше про тренд тіктоку та що з ним не так розповість 24 Канал.

Що відомо про новий тренд тіктоку?

Фільм "Малколм Ікс" насправді заснований на реальних подіях та розповідає про трагічну долю борця за права темношкірих. Головну роль у стрічці виконав Дензел Вашингтон. І хоч це дуже драматична історія, уривок з кіно у тіктоці перетворився на мем, що заполонив мережу.

Момент, де герой Вашингтона емоційно б'є по столу й скидає окуляри, став для користувачів способом передати свій стан у певних життєвих ситуаціях. Його інтерпретують як універсальну реакцію на розчарування, кумедну ситуацію з життя, зміну планів чи неочікуваний поворот подій.

Ролики з цією нарізкою супроводжують жартівливими підписами. Наприклад: "Хотів звільнитися з роботи – підвищили зарплатню" або "Почала відкладати гроші – чипси на знижці", "Зібрав гроші на будинок – прокинувся".

Та вже давно відомо, що у трендах важливу роль відіграє не тільки відеоряд і картинка, але й звук чи музика у ролику. І важливо зауважити, що чимало відео у цьому тренді публікують під трек росіянина Slava Marlow "По глазам".

Хто такий Slava Marlow? Це російський репер, продюсер і блогер. Став відомим після співпраці з Моргенштерном, згодом почав сольну кар'єру. Після початку повномасштабного вторгнення Slava Marlow ніяк не засудив країну-агресора і залишився жити в Росії.

У контексті повномасштабного вторгнення та тотальної відмови від російського продукту й контенту використовувати саме цей трек для роликів багатьом здається недоречним. Тим паче у період, коли країна-агресор масовано атакує українські міста, залишаючи їх без світла й тепла.

Чи існує альтернатива?

Насправді не обов'язково відмовлятися від всього тренду. Якщо ви теж бажаєте долучитися і зняти жартівливий ролик з Дензелом Вашингтоном, просто зверніть увагу на інший аудіозапис. Наприклад, у тіктоці зараз дуже актуальний хіт – MATADORA від DJ Asul. Під цю пісню теж активно поширюється вірусний тренд.

