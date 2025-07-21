Кончені мр*зі, – відома модель висловилась про росіян після того, як вони знищили її дім ракетою

Під час нічної атаки 21 липня російська ракета поцілила в будинок відомої моделі Богдани Жупаниної, яка у 2018 році здобула титул Miss Ukraine International. Жінка розповіла деталі про приліт.

Крім того, показала, як розбирала завали на 9-му місяці вагітності. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Жупаниної.

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Так, Богдана поширила допис, в якому розповіла, що вдома в момент ракетної атаки була її мама, яка вижила лише тому, що після повітряної тривоги пішла в укриття.

Здавалося б, другий поверх, внутрішній двір – шанс, що туди щось влучить, майже нульовий. Але саме той один на тисячу сьогодні трапився. Її свідоме рішення – ховатися – врятувало їй життя. Будь ласка, не випробовуйте долю. Спускайтеся в укриття. Це може врятувати й вас,

– звернулась знаменитість до прихильників.

Модель також поділилася, що тепер разом із чоловіком, мамою та трьома домашніми тваринами тимчасово житимуть в іншому місці – й чекатимуть на народження первістка вже найближчими тижнями.

Для довідки! Богдана заміжня за народним депутатом Андрієм Жупаниним, пара за два-три тижні вперше стане батьками.

Що відомо про Богдану Жупанину

Модель родом із Кривого Рогу. Закінчила КПІ за спеціальністю "менеджмент міжнародних проєктів", працює акторкою та моделлю. Знімалася у фільмах "Віддана", "День сім'ї" та серіалі "Королі палат". У 2018 році стала переможницею конкурсу Miss Ukraine International і ввійшла до топ-15 на світовому фіналі в Токіо.

У 2022 році Богдана втратила батька, який загинув на війні.

"2022 – вони забрали тата. 2025 – вони забрали мій дім. Вони – кончені мр*зі", – висловилась про росіян Жупанина.