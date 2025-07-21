Кроме того, показала, как разбирала завалы на 9-м месяце беременности. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Жупаниной.

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Так, Богдана распространила пост, в котором рассказала, что дома в момент ракетной атаки была ее мама, которая выжила только потому, что после воздушной тревоги ушла в укрытие.

Казалось бы, второй этаж, внутренний двор – шанс, что туда что-то попадет, почти нулевой. Но именно тот один на тысячу сегодня случился. Ее сознательное решение – прятаться – спасло ей жизнь. Пожалуйста, не испытывайте судьбу. Спускайтесь в укрытие. Это может спасти и вас,

– обратилась знаменитость к поклонникам.

Модель также поделилась, что теперь вместе с мужем, мамой и тремя домашними животными временно будут жить в другом месте – и будут ждать рождения первенца уже в ближайшие недели.

Для справки! Богдана замужем за народным депутатом Андреем Жупаниным, пара через две-три недели впервые станет родителями.

Что известно о Богдане Жупаниной

Модель родом из Кривого Рога. Окончила КПИ по специальности "менеджмент международных проектов", работает актрисой и моделью. Снималась в фильмах "Преданная", "День семьи" и сериале "Короли палат". В 2018 году стала победительницей конкурса Miss Ukraine International и вошла в топ-15 на мировом финале в Токио.

В 2022 году Богдана потеряла отца, который погиб на войне.

"2022 – они забрали папу. 2025 – они забрали мой дом. Они – конченые мр*зи", – высказалась о россиянах Жупанина.