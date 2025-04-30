"Кінець гастролям": Латвія заборонила доньці Пугачової в'їзд в країну

У Латвії скасували концерт російської виконавиці Крістіни Орбакайте, який був запланований на літо. Річ у тім, що місцева влада заборонила артистці в'їзд до країни.

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс вже прокоментував це рішення. Повідомляє Show 24 з посиланням на громадський мовник LSM.

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Як виявилося, Орбакайте у Латвії внесли до "чорного списку" через її концерти на території анексованого Криму після 2014 року та участь у пропагандистських заходах. Служба безпеки Латвії вважає, що виступи артистів, які підтримують російську агресію, не відповідають інтересам національної безпеки країни та можуть призвести до загострення міжетнічних стосунків у латвійському суспільстві

Основний меседж – про підтримку агресії проти України, про участь у публічних заходах на окупованих територіях. Ми, як Латвія, підтримуємо Україну і будемо продовжувати це робити, тому в такому випадку для нас це однозначно неприйнятно,

– зазначив Міністр внутрішніх справ Латвії.

Варто додати, що рішення про заборону в'їзду до Латвії прийнято й щодо сербського музиканта Горана Бреговича. Його концерти в країні також скасували.

Після окупації Криму Росією у 2014 році Брегович, як і Орбакайте, їздив туди з концертами та публічно висловлював підтримку Росії.