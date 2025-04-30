"Кінець гастролям": Латвія заборонила доньці Пугачової в'їзд в країну
- У Латвії скасували концерт Крістіни Орбакайте через заборону на її в'їзд, пов'язану з виступами в Криму та участю в пропагандистських заходах.
- Міністр внутрішніх справ Латвії підкреслив, що виступи артистів, які підтримують російську агресію, суперечать національній безпеці країни.
- Подібне рішення про заборону в'їзду прийнято й щодо сербського музиканта Горана Бреговича.
У Латвії скасували концерт російської виконавиці Крістіни Орбакайте, який був запланований на літо. Річ у тім, що місцева влада заборонила артистці в'їзд до країни.
Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс вже прокоментував це рішення. Повідомляє Show 24 з посиланням на громадський мовник LSM.
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Як виявилося, Орбакайте у Латвії внесли до "чорного списку" через її концерти на території анексованого Криму після 2014 року та участь у пропагандистських заходах. Служба безпеки Латвії вважає, що виступи артистів, які підтримують російську агресію, не відповідають інтересам національної безпеки країни та можуть призвести до загострення міжетнічних стосунків у латвійському суспільстві
Основний меседж – про підтримку агресії проти України, про участь у публічних заходах на окупованих територіях. Ми, як Латвія, підтримуємо Україну і будемо продовжувати це робити, тому в такому випадку для нас це однозначно неприйнятно,
– зазначив Міністр внутрішніх справ Латвії.
Варто додати, що рішення про заборону в'їзду до Латвії прийнято й щодо сербського музиканта Горана Бреговича. Його концерти в країні також скасували.
Після окупації Криму Росією у 2014 році Брегович, як і Орбакайте, їздив туди з концертами та публічно висловлював підтримку Росії.