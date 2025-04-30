Зокрема, на ролик відреагував полковник ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") та Міністр культури й стратегічних комунікацій України Микола Точицький, пише Show 24.

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Так, у відео Валерія, вдягнена в чорну сукню з глибоким вирізом, виконує пісню "С чего начинается родина". Поруч з нею стоїть чоловік, який грає на акордеоні. Навколо видно залишки зруйнованих будівель, уламки та пустир.

По-справжньому символічні кадри, що демонструють справжнє обличчя "русского мира". Адже що може краще показати, з чого починається їхня батьківщина, як не зруйновані вщент міста?,

– зазначив український військовий Штефан.

На відео справді можна побачити різкий контраст між елегантним одягом музикантів та руїнами, що їх оточують.

Це відео – концентрований зміст, сенс і етика російської культури сьогодні, 50 років і навіть 300 років тому. Співається все правильно. Саме з цього починається "родіна" – з окупації, депортації, російської мови, двох акордів на балалайці та вульгарності,

– написав Микола Точицький.

Він додав, що Мінкульт звернеться до СБУ з приводу встановлення місця запису цього виступу Валерії. Якщо встановлять, що знімання відбувались на території України, то проти російської артистки в Україні буде відкрито провадження через порушення режиму санкцій, якими Валерії заборонено в'їзд до нашої країни.

Зауважимо, наразі точне місце зйомок відео залишається невідомим. Існували припущення, що це могли бути або окуповані українські території, або російська Курська область, де також відбувалися бойові дії.

Пізніше видання "Сирена" написало, що ролик знімали серед декорацій Брестської фортеці в павільйоні "Москіно" у столиці Росії. Цю інформацію згодом підтвердив продюсер і чоловік співачки Йосип Пригожин в коментарі виданню Insider, зазначивши, що руїни на відео є декораціями.

Варто згадати, що Валерія ще у 2014 році потрапила до чорного списку МЗС Латвії за підтримку російської анексії Криму та критику української влади. З того ж року вона є фігуранткою української бази даних "Миротворець".

У 2022 році путіністка виступала на концерті з нагоди річниці анексії Криму в московських "Лужниках", а на початку 2023 року Україна включила Валерію до санкційного списку за "участь у російській пропаганді".