В частности, на ролик отреагировал полковник ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") и Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий, пишет Show 24.

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Так, в видео Валерия, одета в черное платье с глубоким вырезом, исполняет песню "С чего начинается родина". Рядом с ней стоит мужчина, который играет на аккордеоне. Вокруг видны остатки разрушенных зданий, обломки и пустырь.

По-настоящему символические кадры, демонстрирующие истинное лицо "русского мира". Ведь что может лучше показать, с чего начинается их родина, как не разрушенные до основания города?,

– отметил украинский военный Штефан.

На видео действительно можно увидеть резкий контраст между элегантной одеждой музыкантов и руинами, что их окружают.

Это видео – концентрированный смысл и этика русской культуры сегодня, 50 лет и даже 300 лет назад. Поется все правильно. Именно с этого начинается "родина" – с оккупации, депортации, русского языка, двух аккордов на балалайке и пошлости,

– написал Николай Точицкий.

Он добавил, что Минкульт обратится в СБУ по поводу установления места записи этого выступления Валерии. Если докажут, что съемки происходили на территории Украины, то против российской артистки в Украине будет открыто производство из-за нарушения режима санкций, которыми Валерии запрещен въезд в нашу страну.

Заметим, пока точное место съемок видео остается неизвестным. Существовали предположения, что это могли быть или оккупированные украинские территории, или российская Курская область, где также происходили боевые действия.

Позже издание "Сирена" написало, что ролик снимали среди декораций Брестской крепости в павильоне "Москино" в столице России. Эту информацию впоследствии подтвердил продюсер и муж певицы Иосиф Пригожин в комментарии изданию Insider, отметив, что руины на видео являются декорациями.

Стоит вспомнить, что Валерия еще в 2014 году попала в черный список МИД Латвии за поддержку российской аннексии Крыма и критику украинской власти. С того же года она является фигуранткой украинской базы данных "Миротворец".

В 2022 году путинистка выступала на концерте по случаю годовщины аннексии Крыма в московских "Лужниках", а в начале 2023 года Украина включила Валерию в санкционный список за "участие в российской пропаганде".