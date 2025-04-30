Белла Хадид опубликовала видео под песню украинской группы Quest Pistols – "Різні". Об этом пишет Show 24 со ссылкой на тикток-страницу бренда духов Беллы.

К слову Ты ставишь диски, заиграет ренебе, – песня Вовы из Львова и Дорна, которой 13 лет, разрывает тикток

Украинский трек "Різні" запустил мировой тренд в тиктоке. Белла Хадид тоже присоединилась и станцевала под песню. Ее видео собрало уже почти полмиллиона просмотров, множество лайков и комментариев.

Белла Хадид станцевала под украинский трек: видео

Комментарии оставляют не только поклонники Беллы Хадид, но и украинцы, которых приятно порадовало видео от модели.

"Беллочка записала под правильный звук";

"Услышать здесь Квестов – топ, конечно";

"Еще и украинская версия";

"Quest Pistols в курсе, что под их песню Белла Хадид танцует?";

"Тут лайк от украинцев однозначно";

"Наша королева";

"Песня ребят залетела".

Как завирусилась песня "Різні"

Сначала в тиктоке стала вирусной русская версия песни Quest Pistols – "Разные", которая вышла 13 лет назад. Его начала блогерша по имени Сулу, легкий танец которой начали повторять тиктокеры со всего мира.

Из-за этой бешеной волны популярности участники группы Quest Pistols решили перевести свой хит на украинский язык. Так вышла украиноязычная версия – "Різні", которая теперь также покоряет тикток.

Quest Pistols – "Різні": смотрите видео онлайн

Под это аудио сняли уже более 170 тысяч роликов. К слову, музыканты также презентовали лирик-видео, в который вошли лучшие видео под композицию.