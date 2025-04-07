Интересно, что первым человеком, который запустил тренд под песню украинской группы стала девушка Сулу, пишет Show24.

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Девушки повторяют легкий танец, который собирает миллионы просмотров и предпочтений. Что интересно, тренд даже получил название – "тренд Сулу". Поэтому стоит сначала взглянуть на инициатора, благодаря которой поднялся такой бум в тиктоке.

Конечно же, что украинцы не смогли пройти мимо таких видео, и оставили сотни комментариев, что трек принадлежит именно нашей группе. Интересно, что не обошлось здесь и без россиян, которые кричат, что это их трек.

К слову, недавно россияне похитили трек Влада Дарвина – "Три сестры". Певец возмутился такому циничному поступку.

По состоянию на сегодня, под отрывок из русскоязычной версии песни снято 16,5 тысячи видео.

Реакция группы Quest Pistols

Лидер коллектива Антон Савлепов опубликовал видеообращение к фанам. Он сообщил, что группа выпустит украинскую версию песни "Разные". А поводом для этого стал тренд, который завирусился в тиктоке.

Quest Pistols – "Разные": смотрите видео онлайн

Более того, они даже представили в сети новый звук и призвали снимать видео и отмечать их. А лучших выберут для лирик-видео трека.

Вскоре будет возможность услышать "Різні" уже на украинском языке. В комментариях мнения публики разделились, ведь кто-то говорит, что не может воспринимать переведенные треки, а кому-то больше нравятся обновленные версии старых песен.