Началось все с того, что активные пользователи выбрали трек Grupo Frontera, Fuerza Regida – ME JALO, под который можно пластично двигаться, ловя то ли испанские, то ли мексиканские вайбы. Какой вариант бы не был правильным, но факт остается один – это новый тренд тиктока, пишет Show24.

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Стоит отметить, что этот тренд стоит снимать с кем-то в паре. Некоторые из пользователей даже сняли видео с домашним любимцем, что позволило собрать миллионные реакции от аудитории.

Все, что нужно сделать, так это сначала использовать соответствующий звук в тиктоке, который является отрывком трека ME JALO. Тогда первый человек медленно заходит в кадр пританцовывая плавными движениями, а руками якобы подает знак партнеру или партнерше так же заходить в кадр. Тогда оба человека оказываются в общем плане и продолжают плавно танцевать. Что касается движений танца, то просто придерживайтесь общей концепции. А если хотите отличиться, то экспериментировать никто не запрещал.

Уже более 300 тысяч пользователей успели присоединиться к тренду, поэтому не стоит медлить. Заметим, что лучше всего "залетают" в топы просмотров те видео, где присутствуют влюбленные пары, пожилые люди или создана хорошая эстетическая картинка.

Этот тренд – это не просто повод снять хорошее видео, но и возможность весело провести время в приятной компании. Возможно, кто-то захочет даже повторить не один тренд.

Интересно, что песня Алены Омаргалиевой "Мужчина" стала вирусной в TikTok еще до официального релиза, под отрывок из песни сняли более 17 тысяч видео.