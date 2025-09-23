Укр Рус
23 вересня, 09:03
Просто під час концерту: MONATIK натякнув на стать дитини ROXOLANA

Марія Примич

  • MONATIK випадково натякнув на стать дитини вагітної співачки ROXOLANA під час концерту в Києві.
  • Співачка залишила коментар з емодзі сердечка під відео з концерту в TikTok.

У суботу, 20 вересня, MONATIK (Дмитро Монатік) дав грандіозний концерт у київському Палаці спорту. Під час виступу з вагітною ROXOLANA (Роксолана Сирота) він натякнув, хто народиться у співачки.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на тікток Аліни Онопи. Вона поширила відео цього моменту.

До слова Alina Pash, Дорофєєва і Дантес на одній сцені: у Києві відгримів грандіозний концерт Монатіка

Під час концерту у Палаці спорту "Так вмієш лиш ти" MONATIK і ROXOLANA заспівали свою дуетну пісню "Інь-Янь". Вона вийшла у грудні 2022 року і стала офіційним саундтреком до романтичної комедії "Сусідка".

Наприкінці виступу артисти обійнялися, а MONATIK, схоже, випадково розсекретив стать дитини ROXOLANA.

Дякую, дівчата, що завітали. Дуже приємно, 
– сказав він зі сцени.

Цікаво, що у коментарях під відео ROXOLANA залишила емодзі сердечка. 

На своїй сторінці в інстаграмі співачка подякувала MONATIK та його команді за концерт.

Ти прекрасний! Люблю тебе всім серцем і душею. І вважаю, що нам усім дуже пощастило мати такого артиста та музиканта, 
– написала вона. 

Що відомо про особисте життя ROXOLANA?

  • ROXOLANA вже тривалий час перебуває у стосунках, однак не розкриває особистість свого обранця. Раніше співачка розповідала, що її коханий – інтроверт і ніколи не прагнув публічності.

  • Водночас у мережі ходять чутки, що вона зустрічається з сином проросійського народного депутата Юрія Бойка. Проте артистка не коментує цю інформацію.

  • 30 липня, у свій день народження, ROXOLANA повідомила, що вагітна.