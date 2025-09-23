Про це повідомляє Show 24 з посиланням на тікток Аліни Онопи. Вона поширила відео цього моменту.

Під час концерту у Палаці спорту "Так вмієш лиш ти" MONATIK і ROXOLANA заспівали свою дуетну пісню "Інь-Янь". Вона вийшла у грудні 2022 року і стала офіційним саундтреком до романтичної комедії "Сусідка".

Наприкінці виступу артисти обійнялися, а MONATIK, схоже, випадково розсекретив стать дитини ROXOLANA.

Дякую, дівчата, що завітали. Дуже приємно,

– сказав він зі сцени.

Цікаво, що у коментарях під відео ROXOLANA залишила емодзі сердечка.

На своїй сторінці в інстаграмі співачка подякувала MONATIK та його команді за концерт.

Ти прекрасний! Люблю тебе всім серцем і душею. І вважаю, що нам усім дуже пощастило мати такого артиста та музиканта,

– написала вона.

Що відомо про особисте життя ROXOLANA?