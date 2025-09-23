Про це повідомляє Show 24 з посиланням на тікток Аліни Онопи. Вона поширила відео цього моменту.
До слова Alina Pash, Дорофєєва і Дантес на одній сцені: у Києві відгримів грандіозний концерт Монатіка
Під час концерту у Палаці спорту "Так вмієш лиш ти" MONATIK і ROXOLANA заспівали свою дуетну пісню "Інь-Янь". Вона вийшла у грудні 2022 року і стала офіційним саундтреком до романтичної комедії "Сусідка".
Наприкінці виступу артисти обійнялися, а MONATIK, схоже, випадково розсекретив стать дитини ROXOLANA.
Дякую, дівчата, що завітали. Дуже приємно,
– сказав він зі сцени.
Цікаво, що у коментарях під відео ROXOLANA залишила емодзі сердечка.
На своїй сторінці в інстаграмі співачка подякувала MONATIK та його команді за концерт.
Ти прекрасний! Люблю тебе всім серцем і душею. І вважаю, що нам усім дуже пощастило мати такого артиста та музиканта,
– написала вона.
Що відомо про особисте життя ROXOLANA?
ROXOLANA вже тривалий час перебуває у стосунках, однак не розкриває особистість свого обранця. Раніше співачка розповідала, що її коханий – інтроверт і ніколи не прагнув публічності.
Водночас у мережі ходять чутки, що вона зустрічається з сином проросійського народного депутата Юрія Бойка. Проте артистка не коментує цю інформацію.
30 липня, у свій день народження, ROXOLANA повідомила, що вагітна.