Она распространила видео этого момента.

Во время концерта во Дворце спорта "Так умеешь лишь ты" MONATIK и ROXOLANA спели свою дуэтную песню "Инь-Янь". Она вышла в декабре 2022 года и стала официальным саундтреком к романтической комедии "Соседка".

В конце выступления артисты обнялись, а MONATIK, похоже, случайно рассекретил пол ребенка ROXOLANA.

Спасибо, девушки, что пришли. Очень приятно,

– сказал он со сцены.

Интересно, что в комментариях под видео ROXOLANA оставила эмодзи сердечка.

На своей странице в инстаграме певица поблагодарила MONATIK и его команду за концерт.

Ты прекрасен! Люблю тебя всем сердцем и душой. И считаю, что нам всем очень повезло иметь такого артиста и музыканта,

– написала она.

Что известно о личной жизни ROXOLANA?