Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на тикток Алины Онопы. Она распространила видео этого момента.

Во время концерта во Дворце спорта "Так умеешь лишь ты" MONATIK и ROXOLANA спели свою дуэтную песню "Инь-Янь". Она вышла в декабре 2022 года и стала официальным саундтреком к романтической комедии "Соседка".

В конце выступления артисты обнялись, а MONATIK, похоже, случайно рассекретил пол ребенка ROXOLANA.

Спасибо, девушки, что пришли. Очень приятно,
– сказал он со сцены.

Интересно, что в комментариях под видео ROXOLANA оставила эмодзи сердечка.

На своей странице в инстаграме певица поблагодарила MONATIK и его команду за концерт.

Ты прекрасен! Люблю тебя всем сердцем и душой. И считаю, что нам всем очень повезло иметь такого артиста и музыканта,
– написала она.

Что известно о личной жизни ROXOLANA?

  • ROXOLANA уже длительное время находится в отношениях, однако не раскрывает личность своего избранника. Ранее певица рассказывала, что ее любимый – интроверт и никогда не стремился к публичности.

  • В то же время в сети ходят слухи, что она встречается с сыном пророссийского народного депутата Юрия Бойко. Однако артистка не комментирует эту информацию.

  • 30 июля, в свой день рождения, ROXOLANA сообщила, что беременна.