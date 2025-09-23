Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на тикток Алины Онопы. Она распространила видео этого момента.
К слову Alina Pash, Дорофеева и Дантес на одной сцене: в Киеве отгремел грандиозный концерт Монатика
Во время концерта во Дворце спорта "Так умеешь лишь ты" MONATIK и ROXOLANA спели свою дуэтную песню "Инь-Янь". Она вышла в декабре 2022 года и стала официальным саундтреком к романтической комедии "Соседка".
В конце выступления артисты обнялись, а MONATIK, похоже, случайно рассекретил пол ребенка ROXOLANA.
Спасибо, девушки, что пришли. Очень приятно,
– сказал он со сцены.
Интересно, что в комментариях под видео ROXOLANA оставила эмодзи сердечка.
На своей странице в инстаграме певица поблагодарила MONATIK и его команду за концерт.
Ты прекрасен! Люблю тебя всем сердцем и душой. И считаю, что нам всем очень повезло иметь такого артиста и музыканта,
– написала она.
Что известно о личной жизни ROXOLANA?
ROXOLANA уже длительное время находится в отношениях, однако не раскрывает личность своего избранника. Ранее певица рассказывала, что ее любимый – интроверт и никогда не стремился к публичности.
В то же время в сети ходят слухи, что она встречается с сыном пророссийского народного депутата Юрия Бойко. Однако артистка не комментирует эту информацию.
30 июля, в свой день рождения, ROXOLANA сообщила, что беременна.