18-летняя дочь Николь Кидман снялась для своей первой обложки Vogue и рассказала, кем хочет стать

18-летняя Сандей Роуз, старшая дочь Николь Кидман и Кита Урбана, украсила обложку немецкого Vogue. Впрочем, интересна не только сама съемка, но и интервью: оказалось, что, несмотря на громкий старт в моде, девушка не планирует связывать свою жизнь с подиумом и уже выбрала для себя совершенно другую профессию.

Фотографиями с фотосессии, которая проходила в штате Мэн, девушка поделилась в инстаграме, а полное интервью опубликовал Vogue Germany. Для Сандей Роуз появление в таком глянцевом журнале стало большой радостью.

У меня просто нет слов. Это был невероятный, по-настоящему волшебный опыт, и я безмерно благодарна за такую возможность. Серьезно, я до сих пор не могу поверить! Спасибо всей команде Vogue, моему агентству и каждому, кто помог сделать это возможным. Это сбывшаяся мечта, и меня переполняет благодарность,

– эмоционально отреагировала девушка.

Сейчас Сандей еще учится в последнем классе школы, но в мире моды уже добилась заметных успехов. Осенью 2024 года она открыла показ Miu Miu, после чего с ней начали работать Dior, Calvin Klein и Omega. Однако для нее это скорее временное увлечение, чем дело всей жизни.

Девушка призналась, что после выпуска хочет пойти в киноиндустрию вслед за матерью. Правда, быть актрисой она не планирует – ее манит работа по ту сторону камеры.

Кинопроизводство, а особенно режиссура, всегда меня очень интересовали. Когда сестра или друзья на съемочной площадке просто скучали, я не могла отвести взгляд от монитора. Меня очень увлекал сам процесс,

– рассказала Сандей Роуз.

К слову, Сандей – старшая общая дочь Николь Кидман и музыканта Кита Урбана. Пара также воспитывает младшую дочь Фейт Маргарет. Кроме того, у актрисы есть двое приемных детей от брака с Томом Крузом – Изабелла и Коннор.

Между тем внимание публики привлекают и другие звездные отпрыски – недавно сеть потряс сын Арнольда Шварценеггера, который продемонстрировал радикальное преображение.