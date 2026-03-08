Украинские звезды эмоционально обратились к женщинам в Международный женский день: "Будьте смелыми"
- Украинские звезды, такие как Маша Ефросинина, Джамала, alyona alyona и другие, обратились к женщинам с посланием о смелости и равенстве на Международный женский день.
- История Международного женского дня уходит в начало 20 века и связана с борьбой за права женщин на голос, образование, равный труд и безопасность.
8 марта – это больше, чем праздник цветов и весны. Это день силы, смелости и борьбы за равные права, день, который напоминает о том, что женщина заслуживает собственный голос, свободу выбора и возможность реализовать свой потенциал.
В Международный женский день украинские звезды, среди которых Маша Ефросинина, Джамала, alyona alyona и другие, обратились к женщинам с важным посланием. Что именно они сказали – смотрите далее в материале 24 Канала.
Мария Ефросинина
Телеведущая напомнила, что женщины заслуживают не на частичное равенство, а на полное признание своих прав и достижений.
У восьмого марта сегодня юбилей! Международному женскому дню исполняется 115 лет. Это более века борьбы за то, чтобы голос женщины, наконец, стал равноправным,
– отметила знаменитость.
Она напомнила, что женщины в мире имеют лишь 64% юридических прав, что подвергает их дискриминации, насилие и ограничения в различных сферах жизни. В большинстве стран до сих пор не признается сексуальное насилие без согласия, девушек могут заставлять выходить замуж, а закон не гарантирует равную оплату за одинаковый труд.
Сегодня мы с вами, мои прекрасные женщины, имеем все, чтобы дожить до других показателей. Имеем ресурсы, силу, убеждения и волю сделать так, чтобы наши дочери не ждали еще 115 лет! Будьте громкими. Будьте смелыми. Будьте теми женщинами, которые избавляют себя и других от стереотипов, которые на нас налепили. Потому что мы стоим не 64%, мы стоим всего мира. Празднуйте себя. Каждая из вас невероятная,
– подчеркнула Маша Ефросинина.
Юлия Санина
Фронтвумен группы The Hardkiss, отметила: "Быть женщиной – это самое интересное приключение в моей жизни! Я благодарна всем великим женщинам прошлого за возможность иметь собственный голос и равное место в обществе, реализовывать свой потенциал и таланты, выражать себя и выбирать собственный путь".
Alyona Alyona
Реперка подчеркнула, что украинские женщины ежедневно доказывают свою силу: они воюют на фронте, спасают жизни как медики, волонтеры, работают в самых разных сферах, поддерживают экономику и воспитывают детей. 8 марта певица использовала, чтобы поддержать сбор на закупку дронов-бомбардировщиков Heavy Shot для бригады "Рубеж" и обеспечения мобильных групп ПВО 37-й ОБрМП, где служат посестры движения VETERANKA.
Если хотите поздравить женщин, пожалуйста, сделайте донат на сбор. Поддержите и скажите, как цените. Не только за красоту и нежность, а за силу, единство и смелость,
– написала alyona alyona.
Приобщиться к сбору можно по ссылке.
Екатерина Усик, жена известного боксера, призвала женщин уважать себя. "Женщины – только вы главные герои своей жизни", – написала она в инстаграме. А украинская певица Lida Lee напомнила: "Выбери любить себя не только сегодня, но и всегда... Потому что ты имеешь право и на это".
Джамала, победительница Евровидения-2016, вспомнила, что 8 марта 2023 года стала амбассадором EQUAL от Spotify на билбордах на Times Square, и оказалась в одном плейлисте с Alicia Keys, Miley Cyrus, Billie Eilish и другими мировыми звездами. Украинская певица призвала поддерживать женщин в музыке, а каждой девушке пожелала не бояться быть собой.
Откуда происходит международный женский день?
- BBC объяснило, что международный женский день возник как символ борьбы женщин за права голоса, образование, труда на равных условиях и безопасность.
- История праздника уходит в начало 20 века: в 1908 году в Нью-Йорке 15 тысяч женщин вышли на демонстрацию за сокращение рабочего дня, повышение зарплаты и право голоса.
- В следующем году Американская социалистическая партия объявила о введении Национального дня женщин.
- В 1910 году немецкая активистка Клара Цеткин предложила сделать этот день международным, а уже в 1911 году его впервые отметили в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии.
- Организация Объединенных Наций официально признала его в 1977 году.
