Украинские звезды эмоционально обратились к женщинам в Международный женский день: "Будьте смелыми"

8 марта – это больше, чем праздник цветов и весны. Это день силы, смелости и борьбы за равные права, день, который напоминает о том, что женщина заслуживает собственный голос, свободу выбора и возможность реализовать свой потенциал.

В Международный женский день украинские звезды, среди которых Маша Ефросинина, Джамала, alyona alyona и другие, обратились к женщинам с важным посланием. Что именно они сказали – смотрите далее в материале 24 Канала.

Не пропустите Во время концерта в Киеве: участник группы NAZVA трогательно сделал предложение любимой

Мария Ефросинина

Телеведущая напомнила, что женщины заслуживают не на частичное равенство, а на полное признание своих прав и достижений.

У восьмого марта сегодня юбилей! Международному женскому дню исполняется 115 лет. Это более века борьбы за то, чтобы голос женщины, наконец, стал равноправным,

– отметила знаменитость.

Она напомнила, что женщины в мире имеют лишь 64% юридических прав, что подвергает их дискриминации, насилие и ограничения в различных сферах жизни. В большинстве стран до сих пор не признается сексуальное насилие без согласия, девушек могут заставлять выходить замуж, а закон не гарантирует равную оплату за одинаковый труд.

Сегодня мы с вами, мои прекрасные женщины, имеем все, чтобы дожить до других показателей. Имеем ресурсы, силу, убеждения и волю сделать так, чтобы наши дочери не ждали еще 115 лет! Будьте громкими. Будьте смелыми. Будьте теми женщинами, которые избавляют себя и других от стереотипов, которые на нас налепили. Потому что мы стоим не 64%, мы стоим всего мира. Празднуйте себя. Каждая из вас невероятная,

– подчеркнула Маша Ефросинина.

Юлия Санина

Фронтвумен группы The Hardkiss, отметила: "Быть женщиной – это самое интересное приключение в моей жизни! Я благодарна всем великим женщинам прошлого за возможность иметь собственный голос и равное место в обществе, реализовывать свой потенциал и таланты, выражать себя и выбирать собственный путь".

Alyona Alyona

Реперка подчеркнула, что украинские женщины ежедневно доказывают свою силу: они воюют на фронте, спасают жизни как медики, волонтеры, работают в самых разных сферах, поддерживают экономику и воспитывают детей. 8 марта певица использовала, чтобы поддержать сбор на закупку дронов-бомбардировщиков Heavy Shot для бригады "Рубеж" и обеспечения мобильных групп ПВО 37-й ОБрМП, где служат посестры движения VETERANKA.

Если хотите поздравить женщин, пожалуйста, сделайте донат на сбор. Поддержите и скажите, как цените. Не только за красоту и нежность, а за силу, единство и смелость,

– написала alyona alyona.

Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Екатерина Усик, жена известного боксера, призвала женщин уважать себя. "Женщины – только вы главные герои своей жизни", – написала она в инстаграме. А украинская певица Lida Lee напомнила: "Выбери любить себя не только сегодня, но и всегда... Потому что ты имеешь право и на это".

Джамала, победительница Евровидения-2016, вспомнила, что 8 марта 2023 года стала амбассадором EQUAL от Spotify на билбордах на Times Square, и оказалась в одном плейлисте с Alicia Keys, Miley Cyrus, Billie Eilish и другими мировыми звездами. Украинская певица призвала поддерживать женщин в музыке, а каждой девушке пожелала не бояться быть собой.

Откуда происходит международный женский день?

BBC объяснило, что международный женский день возник как символ борьбы женщин за права голоса, образование, труда на равных условиях и безопасность.

История праздника уходит в начало 20 века: в 1908 году в Нью-Йорке 15 тысяч женщин вышли на демонстрацию за сокращение рабочего дня, повышение зарплаты и право голоса.

В следующем году Американская социалистическая партия объявила о введении Национального дня женщин.

В 1910 году немецкая активистка Клара Цеткин предложила сделать этот день международным, а уже в 1911 году его впервые отметили в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии.

Организация Объединенных Наций официально признала его в 1977 году.

Обратите внимание! Наша редакция накануне опровергла самые распространенные мифы о 8 марта.