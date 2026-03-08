На событии побывали журналисты 24 Канала, которым удалось снять эксклюзивные кадры трогательного момента.
Яровенко сделал предложение любимой Александре во время выступления 7 марта в клубе Origin Stage.
Ты очень важный для меня человек. Одна из самых важных, наверное, в этом мире, которая меня поддерживает, помогает жить, выживать, работать и творить. Саша, я прошу у тебя руки и сердца,
– трогательно произнес артист.
Девушка ответила Ярославу желанным "да".
Что известно о группе NAZVA?
- Коллектив был создан в 2019 году Павлом Гоцом и Ярославом Яровенко. Павел родом из Львова, а Ярослав – из Горловки Донецкой области, поэтому музыканты называют свой проект галицко-донбасским.
- В начале деятельности артисты создавали аудиовизуальные спектакли, посвященные теме Расстрелянного возрождения.
- В 2021 году они опубликовали на стриминговых сервисах свой первый сингл под названием "Дрімота". Уже в следующем году группа представила дебютный альбом Nazva, в который вошла, в частности, популярная композиция "Сіґеле-міґеле".
- В 2023 году музыканты впервые выступили с сольными концертами в Киеве и Львове.
- Свое музыкальное направление группа определяет как "альтернативный этноарт-хаус".
- К самым известным композициям NAZVA принадлежат песни "ЧУЖІЮ Я", "Тихо-тихо", "На дно", "Дракон", "Донбас" и другие.
- Также группа приняла участие в Национальном отборе на Евровидение-2024. В финале музыканты исполнили песню SLAVIC ENGLISH, по результатам голосования заняв 11-е место.