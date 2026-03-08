На події побували журналісти 24 Каналу, яким вдалося зняти ексклюзивні кадри зворушливого моменту.
Яровенко зробив пропозицію коханій Олександрі під час виступу 7 березня в клубі Origin Stage.
Ти дуже важлива для мене людина. Одна з найважливіших, напевно, у цьому світі, яка мене підтримує, допомагає жити, виживати, працювати й творити. Сашо, я прошу в тебе руки і серця,
– зворушливо промовив артист.
Дівчина відповіла Ярославу омріяним "так".
Ярослав Яровенко з гурту NAZVA освідчився коханій на концерті у Києві: дивіться відео онлайн
Що відомо про гурт NAZVA?
- Колектив був створений у 2019 році Павлом Гоцом та Ярославом Яровенком. Павло родом зі Львова, а Ярослав – із Горлівки на Донеччині, тому музиканти називають свій проєкт галицько-донбаським.
- На початку діяльності артисти створювали аудіовізуальні вистави присвячені темі Розстріляного відродження.
- У 2021 році вони опублікували на стримінгових сервісах свій перший сингл під назвою "Дрімота". Уже наступного року гурт представив дебютний альбом Nazva, до якого увійшла, зокрема, популярна композиція "Сіґеле-міґеле".
- У 2023 році музиканти вперше виступили із сольними концертами у Києві та Львові.
- Свій музичний напрямок гурт визначає як "альтернативний етноарт-хаус".
- До найвідоміших композицій NAZVA належать пісні "ЧУЖІЮ Я", "Тихо-тихо", "На дно", "Дракон", "Донбас" та інші.
- Також гурт узяв участь у Національному відборі на Євробачення-2024. У фіналі музиканти виконали пісню SLAVIC ENGLISH, за результатами голосування посівши 11-те місце.