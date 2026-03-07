Нові пісні презентували Віталій Козловський, Оля Полякова, Джамала та інші українські зірки. Більше про них розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Співачка презентувала нову пісню з інтимним та емоційним вокалом і мінімалістичною електронікою. Це третя композиція з майбутнього альбому "Рух мій", що вийде 27 березня. Трек народився з досвіду спостереження за тим, як у спільних компаніях розходяться люди. І ти опиняєшся між двох вогнів.

У певний момент я зрозуміла: найважливіше – не створювати зайвої драми. Не дозволяти чужому конфлікту втягнути тебе у вир емоцій і звинувачень. Мовчання може бути силою. Іноді "замовкни" – це не про агресію, а про межу,
– ділиться Джамала.

JAMALA – "Замовкни": дивіться відео онлайн

Співачка презентувала новий весняний трек про кохання. Це немов нагадування про те, що після кожної зими настає тепло. Це вперше за довгий час артистка представляє позитивний, веселий і танцювальний трек.

"Весна – це ідеальний час бути ближче. Хочеться більше світла, більше усмішок, більше теплого повітря", – каже Марта Адамчук.

Марта Адамчук – "Між нами": дивіться відео онлайн

Колектив випустив нову пісню – це сингл з майбутнього альбому. Пісня розповідає про дорослішання, прийняття себе та силу єднання. Трек народився з особистого досвіду, але став історією, що буде актуальна кожному.

Я намагався пояснити на своєму прикладі момент переродження чи дорослішання. Я нічим не відрізняюся від будь-якої людини – з такими ж неідеальними звичками, з такими ж проблемами, які долав протягом життя. Це історія про прийняття себе – з усіма негативними рисами,
– сказав Валерій Харчишин.

"Друга Ріка" – "Ми": дивіться відео онлайн

Співачка презентувала новий сингл "Ча-Ча". Це легка, іронічна й зваблива пісня, що стала саундтреком романтичної комедії "Коли ти розлучишся?". Вона наповнена гумором і щирістю, що резонують з образом артистки. Новий трек закликає не боятися власних бажань, ризикувати та пірнати в почуття з головою.

Оля Полякова – "Ча-Ча": дивіться відео онлайн

Співак у свій 41-й день народження випустив україномовну версію хіта "Шекспір". Також він представив відео, в якому знялась українська акторка Анастасія Цимбалару.

Це дуже знакова для мене пісня. Саме вона відкрила мені двері на велику сцену, принесла перший шалений успіх і вашу любов! З новою версією було складно. П'ять різних аранжувань було зроблено, поки я нарешті почув те, що хотів,
– поділився Козловський.

Віталій Козловський – "Шекспір": дивіться відео онлайн

Співачка представила україномовну версію пісні "Каюсь" про внутрішній діалог, втрати й біль. Вона народилась ще давно, але тодішній продюсер Володимир Бебешко був проти її виконання.

"Спочатку я закладала в неї одну дуже особисту історію – історію своїх батьків. Але сьогодні я розумію: зараз у цій пісні зовсім інші сенси. Вона – не про конкретну людину. Вона – про кожного з нас", - каже Міла Нітіч.

Міла Нітіч – "Каюсь": дивіться відео онлайн

Яскраві представники українського поппанку об'єднались заради ностальгійного літнього хіта про першу дискотеку. Це про ту драматичну ніч, яка запам'ятовується надовго. І ці часи не повернути.

"Уляна Дель Рей" x "Сусіди Стерплять" – "Перша дискотека": дивіться відео онлайн

