Якщо ви якраз думаєте, чим поповнити свій плейлист, зберігайте добірку від 24 Каналу. Наша редакція розповість про нові пісні від українських артистів, які варто послухати.

Не пропустіть Аншлаг у Палаці спорту і несподівані дуети: "Друга Ріка" гучно відсвяткувала 30-річчя гурту

Pivovarov Prod, Kate Soul та Олексій Копилов

Kate Soul та Олексій Копилов представили пісню "Поламана любов", яка була створена в рамках проєкту Артема Пивоварова "Нові імена", де він підтримує талановитих виконавців-початківців.

Ця пісня про той стан, коли твоє серце переповнене любов'ю і болем одночасно. Ми виклали домашнє відео з телефону, під гітару, і люди почали масово її переспівувати, знімати відео під звук. Артем запропонував нам співпрацю і на самому початку комунікації сказав, що вірить в нас, що ми "заразили" своєю піснею всіх, включно з ним, і він хоче дати їй нове дихання, допомогти, аби її почули всі,

– поділились співаки.

Pivovarov Prod, Kate Soul та Олексія Копилова – "Поламана любов": дивіться відео онлайн

BRYKULETS

13 березня BRYKULETS презентував сингл "Планета Любов". Це трек про сильну закоханість та потяг, пристрасть, емоційну залежність та стан, коли людина стає центром твого світу, твоїм натхненням і слабкістю.

"Планета Любов" – це трек про стан, коли кохання стає окремою реальністю. Коли одна людина перетворюється на світ, день і навіть кисень для легень. У цій пісні поєднуються одержимість і ніжність, квіти зранку й трохи божевілля вночі – усе чесно, без фільтрів,

– прокоментував прем'єру артист.

BRYKULETS – "Планета Любов": дивіться відео онлайн

Макс Барських

Макс Барських запрем'єрив пісню під назвою "Сльози". Вона звучить як сучасна попбалада, в якій класичні елементи минулого переосмислені через нинішню продакшн-культуру.

Макс Барських – "Сльози": дивіться відео онлайн

Golubenko

Golubenko випустив композицію "Люмени" – про відчуття, яке, мабуть, переживав кожен. Коли людини немає поруч, і ти не знаєш, куди себе подіти, постійно думаєш про неї.

Мабуть, кожен знає цей стан, коли постійно ловиш себе на думці про когось: сьогодні, завтра, ще через день. Для мене ця пісня – про те тепло, яке може дати одна людина, навіть коли вона далеко. І про просте бажання – щоб швидше настало те завтра,

– зізнався Golubenko.

Golubenko – "Люмени": дивіться відео онлайн

ХАС та HURA

Репери ХАС та HURA презентували спільний трек "В дзеркалі". Це історія про складні стосунки між батьками та дітьми. У кліпі з'явився син ХАСа – Марсель. Це перший досвід зйомок для хлопчика.

Коли одну сцену довелося повторити кілька разів, він чесно сказав, що йому нудно. Тому ми просто перетворили зйомки на атмосферу нашого звичайного спілкування – таку, як у нас удома,

– розповів репер.

ХАС та HURA – "В дзеркалі": дивіться відео онлайн

Mr. Vel

Фіналіст Національного відбору на Євробачення-2026 Mr. Vel випустив новий трек "Забирай", в якому співає про кохання.

Любов – це єдине, за що нам варто триматися з усіх сил. У світі, де так багато тривог, змін і втрат, саме вона залишається тим тихим світлом, яке не дає нам загубитися,

– зазначив він.

Mr. Vel – "Забирай": дивіться відео онлайн

Володимир Дантес

Володимир Дантес презентував мініальбом "треба йти", куди увійшли 6 треків: "Чому", "Лайки", "просто кохаю", "В обіймах" (саундтрек до фільму "Всі відтінки спокуси", в якому артист зіграв головну роль), "Ти мій звір" і "треба йти".

Головний трек EP "треба йти" – про внутрішній розрив, про момент, коли ти кохаєш так, що земля йде з-під ніг, але розумієш: у цього кохання є інші обставини, інші зобов'язання, інша реальність. Це історія про вибір між бажанням і відповідальністю, між "я хочу" і "я повинен",

– поділився Дантес.

Володимир Дантес – EP "треба йти": слухайте пісні онлайн

Віктор Павлік і Катерина Бужинська

Народні артисти України Віктор Павлік і Катерина Бужинська потішили слухачів спільним треком "Зорепад".

Це ніжна історія кохання, яке проходить крізь роки, розлуки та випробування, але не втрачає своєї сили. Пісня наповнена поетичними образами зоряного неба, весняних мрій і щирих почуттів, що знову зводять закохані серця,

– йдеться в описі.

Віктор Павлік і Катерина Бужинська – "Зорепад": слухайте пісню онлайн

OTOY

12 березня OTOY представив трек про найважчу українську зиму – "Серед стін". Напередодні релізу репер запустив у соціальних мережах ініціативу, щоб розповісти про історії київських бізнесів – малих та ветеранських, які змогли пройти зиму 2026 року, попри всі труднощі. Артист закликає людей підтримати їх.

OTOY – "Серед стін": дивіться відео онлайн

Шугар

Нова пісня Шугара – "Душ" – це історія про кохання в епоху соцмереж.

Це внутрішній монолог хлопця, чий роман розвивається між лайками в Instagram та мріями про реальну близькість,

– йдеться в описі.

Шугар – "Душ": дивіться відео онлайн

Gezweirdo

Українська співачка Gezweirdo презентувала сингл City Lights – про внутрішню трансформацію, свободу, довіру та глибокий емоційний зв'язок, новий орієнтир та етап у житті.

Gezweirdo – City Lights: дивіться відео онлайн

Тоня Матвієнко

Тоня Матвієнко представила маніфест єдності – "Містами" – про важливість залишатися людьми.

Ми різної крові, але одного пульсу. Різних мов, але одного болю. У час, коли світ здригається від війни, ми раптом стаємо ближчими, ніж будь-коли. Бо кордони – це лінії на мапі, а серце не знає меж. Ця пісня про єдність, що народжується у темряві. Про людей, які різні… але разом,

– каже артистка.

Тоня Матвієнко – "Містами": дивіться відео онлайн

До речі, раніше LELÉKA презентувала оновлену версію пісні Ridnym, з якою представить Україну на Євробаченні-2026.