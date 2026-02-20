MELOVIN зазначив, що дійсно йде зі сцени, а не піариться на цій темі. Про це заявив в ефірі Радіо Люкс.
Це також не хайп і не прощання, як у Михайла Михайловича Поплавського. Я дійсно завершую кар'єру наприкінці цього року. Я хочу піти в невідомість. Може, ви за мною засумуєте колись,
– сказав MELOVIN.
Співак поділився, що на завершення представить шанувальникам театральну виставу. Він уже працює над нею разом з великою командою. MELOVIN планує запрем'єрити виставу в грудні.
Нагадаємо, що на початку січня на своїй сторінці в інстаграмі MELOVIN повідомив, що завершує кар'єру у 2027 році. Він зізнався, що хоче сфокусуватися на собі та рідних – "без шуму" і "постійної присутності онлайн".
Останнім часом я часто ловлю себе на думці, що живу швидше за себе. Музика, сцена, люди, очікування – усе це було та залишається важливою частиною мого шляху. Це мій прайм, мій досвід, моя вдячність. Але змінюється не лише час. Змінююсь і я,
– зазначив артист.
Який інцидент нещодавно стався з MELOVIN?
17 лютого невідомі особи зірвали концерт MELOVIN у Рівному. Артист мав виступити у міському палаці культури "Текстильник" з нагоди 10-річчя своєї кар'єри.
Люди прийшли з плакатами, де писало "Не за гей шлюби воюють герої", і вигукували гасла проти одностатевих стосунків. Концерт довелося скасувати задля безпеки глядачів.
На місце події прибула поліція і поспілкувалася з присутніми.
Згодом MELOVIN прокоментував інцидент. Співак заявив, що подібна ситуація стається вже не вперше. За його словами, й раніше під концертними залами стояли кілька десятків ультраправої молоді в масках та з плакатами. Артист стверджує, що їх замовляли та привозили на маршрутках.
MELOVIN також обурився, що поліція досі не може врегулювати питання дискримінації людей, які мають іншу орієнтацію.
Після зірваного концерту у Рівному артист скасував тур Україною з міркувань безпеки.