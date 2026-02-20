MELOVIN отметил, что действительно уходит со сцены, а не пиарится на этой теме. Об этом заявил в эфире Радио Люкс.
Это также не хайп и не прощание, как у Михаила Михайловича Поплавского. Я действительно завершаю карьеру в конце этого года. Я хочу уйти в неизвестность. Может, вы по мне соскучитесь когда-нибудь,
– сказал MELOVIN.
Певец поделился, что в завершение представит поклонникам театральное представление. Он уже работает над ним вместе с большой командой. MELOVIN планирует запремьерить представление в декабре.
Напомним, что в начале января на своей странице в инстаграме MELOVIN сообщил, что завершает карьеру в 2027 году. Он признался, что хочет сфокусироваться на себе и родных – "без шума" и "постоянного присутствия онлайн".
В последнее время я часто ловлю себя на мысли, что живу быстрее себя. Музыка, сцена, люди, ожидания – все это было и остается важной частью моего пути. Это мой прайм, мой опыт, моя благодарность. Но меняется не только время. Меняюсь и я,
– отметил артист.
Какой инцидент недавно произошел с MELOVIN?
17 февраля неизвестные лица сорвали концерт MELOVIN в Ровно. Артист должен был выступить в городском дворце культуры "Текстильщик" по случаю 10-летия своей карьеры.
Люди пришли с плакатами, где писало "Не за гей браки воюют герои", и выкрикивали лозунги против однополых отношений. Концерт пришлось отменить для безопасности зрителей.
На место происшествия прибыла полиция и пообщалась с присутствующими.
Впоследствии MELOVIN прокомментировал инцидент. Певец заявил, что подобная ситуация происходит уже не впервые. По его словам, и раньше под концертными залами стояли несколько десятков ультраправой молодежи в масках и с плакатами. Артист утверждает, что их заказывали и привозили на маршрутках.
MELOVIN также возмутился, что полиция до сих пор не может урегулировать вопрос дискриминации людей, которые имеют другую ориентацию.
После сорванного концерта в Ровно артист отменил тур по Украине из соображений безопасности.