MELOVIN отметил, что действительно уходит со сцены, а не пиарится на этой теме. Об этом заявил в эфире Радио Люкс.

Это также не хайп и не прощание, как у Михаила Михайловича Поплавского. Я действительно завершаю карьеру в конце этого года. Я хочу уйти в неизвестность. Может, вы по мне соскучитесь когда-нибудь,

– сказал MELOVIN.

Певец поделился, что в завершение представит поклонникам театральное представление. Он уже работает над ним вместе с большой командой. MELOVIN планирует запремьерить представление в декабре.

Напомним, что в начале января на своей странице в инстаграме MELOVIN сообщил, что завершает карьеру в 2027 году. Он признался, что хочет сфокусироваться на себе и родных – "без шума" и "постоянного присутствия онлайн".

В последнее время я часто ловлю себя на мысли, что живу быстрее себя. Музыка, сцена, люди, ожидания – все это было и остается важной частью моего пути. Это мой прайм, мой опыт, моя благодарность. Но меняется не только время. Меняюсь и я,

– отметил артист.

