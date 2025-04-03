В сети показали новое фото 87-летнего Адриано Челентано: как он выглядит

В сети появилось новое фото 87-летнего итальянского певца и актера Адриано Челентано. Он поседел и потерял часть волос.

Редкую фотографию Челентано опубликовали на фейсбук-странице Primo Ascolto Magazine, пишет Show 24. В заметке отмечается, что она была сделана недавно.

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На фотографии Адриано Челентано сидит в салоне автомобиля, смотрит в камеру и машет рукой. За спиной певца заметно белую подушку. Кстати, на фотографии он позирует без привычных очков.

В сети появилось новое фото Адриано Челентано / Фото из фейсбука Primo Ascolto Magazine

Под сообщением пользователи оставили почти семь тысяч комментариев. Кто-то удивлен, как изменился Адриано Челентано, а другие отмечают, что он хорошо выглядит, как на свой возраст, и вспоминают его вклад в итальянскую музыку.

"Старость – это привилегия, данная немногим. Вы великий артист и ваши песни никогда не устареют и не забудутся".

"Адриано, даже если мы больше никогда не увидим вас на телевидении, вы всегда будете оставаться удивительным артистом, ваша музыка заставила петь многие поколения, а ваши песни навсегда останутся наследием великой итальянской музыки".

"Адриано, вы легенда, и этого достаточно. Спасибо."

"Великий Адриано, вы навсегда останетесь иконой итальянской музыки. Я до сих пор помню ваши замечательные песни".

Коротко об Адриано Челентано

Стоит отметить, что Адриано Челентано – знаковая фигура в истории итальянской музыки, успешный и влиятельный исполнитель. Он начал свою музыкальную карьеру в 1956 году. Среди его самых известных песен: Ma Perke, Il Tempo Se Ne Va, Susanna. Певец к тому же является основателем студии звукозаписи Clan Celentano.

Адриано Челентано также снялся во многих фильмах. В частности, его можно увидеть в таких лентах: "Ворчун", "Джоан Луй", "Он хуже меня", "Синг-синг", "Особые приметы: красавчик" и других.

В последние годы певец ведет закрытый образ жизни.