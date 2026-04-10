Умер Afrika Bambaataa – один из основателей хип-хоп культуры
- Afrika Bambaataa, один из основателей хип-хоп культуры, умер в 68 лет от осложнений рака.
- Он создал коллектив Universal Zulu Nation и сыграл ключевую роль в формировании хип-хопа 1980-х годов.
Американский диджей и рэпер Afrika Bambaataa умер в возрасте 68 лет. Он является одним из основателей хип-хоп культуры.
Об этом сообщает BBC. Новость о смерти Afrika Bambaataa подтвердил Hip Hop Alliance.
В заявлении Hip Hop Alliance говорится, что Afrika Bambaataa помог сформировать "глобальное движение, основанное на мире, единстве, любви и веселье". В организации отдали дань уважения роли рэпера в становлении хип-хопа как музыкального жанра и культурной силы. Он умер в Пенсильвании в четверг, 9 апреля, от осложнений, вызванных раком, пишет TMZ.
Afrika Bambaataa родился в семье иммигрантов из Ямайки и Барбадоса. В подростковом возрасте стал членом банды Black Spades. В 1970-х годах создал хип-хоп коллектив Universal Zulu Nation.
Рэпер сыграл ключевую роль в формировании хип-хопа 1980-х годов. Мировое признание ему принес хит Planet Rock. Afrika Bambaataa сотрудничал с Джоном Лайдоном, Джорджем Клинтоном, Джеймсом Брауном и другими артистами.
Мужчина возглавлял Universal Zulu Nation до 2016 года, прекратил исполнять обязанности после того, как его обвинили в сексуальном насилии. Сам Afrika Bambaataa назвал обвинения "безосновательными и трусливой попыткой запятнать репутацию и наследие в хип-хопе в настоящее время".
В 2025 году рэпер проиграл гражданский иск, в котором его обвиняли в сексуальном насилии над детьми и торговле людьми, поскольку не появился в суде.
Кого из музыкантов мир потерял раньше?
7 февраля в возрасте 47 лет умер Брэд Арнольд – главный вокалист и один из основателей рок-группы 3 Doors Down. Музыкант боролся с раком, у него осталась жена.
22 декабря не стало британского певца и гитариста Криса Ри. Исполнителю хита Driving Home For Christmas было 74 года. Он умер после кратковременной болезни.