Умер Afrika Bambaataa – один из основателей хип-хоп культуры

Американский диджей и рэпер Afrika Bambaataa умер в возрасте 68 лет. Он является одним из основателей хип-хоп культуры.

Об этом сообщает BBC. Новость о смерти Afrika Bambaataa подтвердил Hip Hop Alliance.

В заявлении Hip Hop Alliance говорится, что Afrika Bambaataa помог сформировать "глобальное движение, основанное на мире, единстве, любви и веселье". В организации отдали дань уважения роли рэпера в становлении хип-хопа как музыкального жанра и культурной силы. Он умер в Пенсильвании в четверг, 9 апреля, от осложнений, вызванных раком, пишет TMZ.

Afrika Bambaataa родился в семье иммигрантов из Ямайки и Барбадоса. В подростковом возрасте стал членом банды Black Spades. В 1970-х годах создал хип-хоп коллектив Universal Zulu Nation.

Рэпер сыграл ключевую роль в формировании хип-хопа 1980-х годов. Мировое признание ему принес хит Planet Rock. Afrika Bambaataa сотрудничал с Джоном Лайдоном, Джорджем Клинтоном, Джеймсом Брауном и другими артистами.

Мужчина возглавлял Universal Zulu Nation до 2016 года, прекратил исполнять обязанности после того, как его обвинили в сексуальном насилии. Сам Afrika Bambaataa назвал обвинения "безосновательными и трусливой попыткой запятнать репутацию и наследие в хип-хопе в настоящее время".

В 2025 году рэпер проиграл гражданский иск, в котором его обвиняли в сексуальном насилии над детьми и торговле людьми, поскольку не появился в суде.

Afrika Bambaataa

