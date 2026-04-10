Про це повідомляє BBC. Новину про смерть Afrika Bambaataa підтвердив Hip Hop Alliance.

У заяві Hip Hop Alliance йдеться, що Afrika Bambaataa допоміг сформувати "глобальний рух, заснований на мирі, єдності, любові та веселощах". В організації віддали шану ролі репера у становленні хіп-хопу як музичного жанру та культурної сили. Він помер у Пенсільванії у четвер, 9 квітня, від ускладнень, спричинених раком, пише TMZ.

Afrika Bambaataa народився у сім'ї іммігрантів з Ямайки та Барбадосу. У підлітковому віці став членом банди Black Spades. У 1970-х роках створив хіп-хоп колектив Universal Zulu Nation.

Репер відіграв ключову роль у формування хіп-хопу 1980-х років. Світове визнання йому приніс хіт Planet Rock. Afrika Bambaataa співпрацював з Джоном Лайдоном, Джорджем Клінтоном, Джеймсом Брауном та іншими артистами.

Чоловік очолював Universal Zulu Nation до 2016 року, припинив виконувати обов'язки після того, як його звинуватили у сексуальному насильстві. Сам Afrika Bambaataa назвав звинувачення "безпідставними та боягузливою спробою заплямувати репутацію та спадщину в хіп-хопі на цей час".

У 2025 році репер програв цивільний позов, у якому його звинувачували у сексуальному насильстві над дітьми та торгівлі людьми, оскільки не з'явився у суді.

Afrika Bambaataa / Фото Getty Images

