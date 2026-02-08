Про це колектив повідомив на своїй сторінці в X. Співак помер у суботу, 7 лютого.

Бред Арнольд помер мирно в оточенні близьких. У співака залишилась дружина Дженніфер Сандерфорд, з якою він перебував у шлюбі з 2009 року.

Понад усе, він був відданим чоловіком Дженніфер, а його доброта, гумор та щедрість зворушили кожного, кому пощастило знати його. Близькі пам'ятатимуть не лише його талант, а теплоту, смирення, віру та глибоку любов до родини та друзів,

– йдеться у заяві гурту 3 Doors Down.

Родина Арнольда вдячна за любов і підтримку та просить про повагу до приватного життя у такий важкий час.

Нам буде дуже не вистачати його, і ми завжди пам'ятатимемо його,

– написав колектив.

Нагадаємо, у травні 2025 року вокаліст гурту 3 Doors Down оголосив, що йому поставили діагноз світлоклітинної карциноми нирки 4 стадії (рак нирки), яка метастазувала у легені.

Я не боюся, я справді щиро цього зовсім не боюся. Я б дуже хотів, щоб ви молилися за мене за кожної нагоди,

– сказав Бред, пише BBC.

Що відомо про гурт 3 Doors Down?