Про це повідомило іспанське видання El Mundo.

Читайте також Загадкова смерть біатлоніста Баккена: у справі з'явилися несподівані деталі

Що відомо про смерть відомої моделі?

Уранці у вівторок, 3 лютого, Крістіну Перес Гальсенко знайшли без ознак життя.

Джерела видання з оточення родини повідомили, що смерть настала з природних причин, жодних слідів насильства не виявлено. Водночас батьки дівчини коментарів ЗМІ не давали.

Відомо, що Крістіні Перес Гальсенко був 21 рік. Шлях дівчини у моделінгу розпочався ще у віці 14 років: тоді вона почала робити перші кроки в індустрії моди та взяла участь у показі Pasarela Campoamor. Після цього Крістіну Перес Гальсенко почали запрошувати зніматися в рекламних кампаніях відомих брендів.

За останні роки вона взяла участь у показах у Мадриді, Мілані, Парижі, Лондоні та Китаї, а також співпрацювала з брендами Versace і Louis Vuitton.

Зазначається також, що протягом кількох місяців модель перебувала у стосунках із молодим підприємцем із текстильної галузі з Малаги. За словами близьких, пара мала стабільні стосунки та спільні плани, попри нетривалий час знайомства.

Втрати серед зірок: останні новини