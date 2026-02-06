Про це повідомило іспанське видання El Mundo.
Що відомо про смерть відомої моделі?
Уранці у вівторок, 3 лютого, Крістіну Перес Гальсенко знайшли без ознак життя.
Джерела видання з оточення родини повідомили, що смерть настала з природних причин, жодних слідів насильства не виявлено. Водночас батьки дівчини коментарів ЗМІ не давали.
Відомо, що Крістіні Перес Гальсенко був 21 рік. Шлях дівчини у моделінгу розпочався ще у віці 14 років: тоді вона почала робити перші кроки в індустрії моди та взяла участь у показі Pasarela Campoamor. Після цього Крістіну Перес Гальсенко почали запрошувати зніматися в рекламних кампаніях відомих брендів.
За останні роки вона взяла участь у показах у Мадриді, Мілані, Парижі, Лондоні та Китаї, а також співпрацювала з брендами Versace і Louis Vuitton.
Зазначається також, що протягом кількох місяців модель перебувала у стосунках із молодим підприємцем із текстильної галузі з Малаги. За словами близьких, пара мала стабільні стосунки та спільні плани, попри нетривалий час знайомства.
