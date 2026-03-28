Йому було 94 роки. Сумну звістку повідомило видання People.
Серце Джеймса Толкана зупинилося у четвер, 26 березня, у селищі Саранак-Лейк, Нью-Йорк. Представники актора підтвердили цю трагічну звістку на офіційному сайті франшизи "Назад у майбутнє". Причини смерті наразі не розкривають.
Що відомо про Джеймса Толкана?
- Майбутній актор народився 20 червня 1931 року в штаті Мічиган.
- Після служби у Військово-морських силах США та навчання у кількох коледжах він переїхав до Нью-Йорка. Там Толкан працював у порту та одночасно вчився акторській майстерності.
- Близько 25 років він грав у театрі в Нью-Йорку, а згодом почав зніматися в кіно. Справжню популярність йому принесли ролі містера Стрікленда у фільмі "Назад у майбутнє" та командера Тома "Стінгера" Джордана у стрічці "Найкращий стрілець". Толкан продовжував зніматися у фільмах до 2011 року.
- Про особисте життя Джеймса Толкана є небагато інформації. Відомо, що 54 роки актор прожив у шлюбі з дружиною Пармелі.