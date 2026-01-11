Уехала из Украины и вышла замуж: как сложилась жизнь победительницы "Х-Фактора" Аиды Николайчук

В свое время Аида Николайчук поразила судей "Х-Фактора" своим вокалом настолько, что они банально не поверили, что это действительно ее голос. Девушка вернулась в следующем сезоне и завоевала победу. Однако ее карьера развивалась по-разному.

Аида Николайчук родилась в Одессе и с самого детства увлекалась пением. Ей хорошо удавались гуманитарные науки: рисование и музыка. В материале 24 Канала читайте больше о жизни и карьере артистки и где она сейчас.

Музыкальная карьера и участие в "Х-Факторе"

После поступления в колледж Аида Николайчук познакомилась с хип-хоп группой и стала бэк-вокалисткой. Там она пела несколько лет. По завершению обучения девушка сменила несколько работ, а в 2011 году решила попробовать свои силы во 2 сезоне шоу "Х-Фактор".

Тогда Игорь Кондратюк и Серега заподозрили, что Аида использует фонограмму. Однако она исполнила песню a capella и доказала свой талант. Но на этапе тренировочного лагеря певица покинула проект.

Аида Николайчук во 2 сезоне: смотрите видео онлайн

Аида не опустила рук и приняла участие в "Х-Фактор онлайн". Там она победила, поэтому автоматически попала в тренировочный лагерь: и на этот раз прошла дальше. Ее наставником стал Игорь Кондратюк.

Интересно, что на протяжении проекта Николайчук ни разу не была в номинации на выбывание. 5 января 2013 года ее объявили победительницей 3 сезона.

Аида Николайчук в финале 3 сезона: смотрите видео онлайн

После триумфа Аида Николайчук заключила контракт с компанией Sony Music и занялась сольной карьерой: представляла свои первые после и альбомы. Также пробовала свои силы в Нацотборе на Евровидение-2014 и Евровидение-2016.

Впоследствии Аида Николайчук разорвала контракт с Sony Music и взяла перерыв в творческой деятельности.

Где сейчас Аида Николайчук?

В 2022 году Аида Николайчук уехала жить в Соединенные Штаты Америки. Там она остается и в дальнейшем и развивает карьеру под сценическим именем AIDA. Артистка не забывает о войне в родной стране и активно распространяет информацию о российских преступлениях на своей странице с начала вторжения и до сих пор.

AIDA – "Никогда не сдадимся": смотрите видео онлайн

От первого брака Аида воспитывает сына, во второй раз она вышла замуж за белоруса Никиту Подольского.

В 2024 году Аида Николайчук сообщила, что в третий раз вышла замуж. Ее избранник – голливудский каскадер Даниэло Лосисеро. Через год пара отгуляла свадьбу в кругу родных.