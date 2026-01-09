Украина ответила Жанне Бадоевой на эту позицию и применила против нее санкции. Как телеведущая живет сейчас и чем занимается – читайте далее в материале 24 Канала.

Чем известна Жанна Бадоева?

Жанна Бадоева родилась в Литве в семье инженеров, в детстве занималась танцами. По желанию родителей закончила строительный институт, но из-за любви к творчеству все-таки поступила на режиссерский факультет Киевского университета имени Карпенко-Карого.

Впоследствии Жанна устроилась креативным продюсером и режиссером на телевидении. В 2011 году стала ведущей проекта "Орел и решка", где ее соведущим был Алан Бадоев. Однако работа занимала немало времени. Жанна не хотела жертвовать семьей и через год покинула программу.



Алан и Жанна Бадоевы / Фото Viva

Но украинское телевидение оставалось в ее жизни: она была судьей "МастерШефа", работала в шоу "Не останавливай меня". Но с 2013 года она переехала в Россию и продолжила развивать свою карьеру там.

Что известно о личной жизни Жанны Бадоевой?

Первый муж Жанны Бадоевой – журналист Игорь. У пары родился сын Борис. Во второй раз ведущая вышла замуж за режиссера и клипмейкера Алана Бадоева. Вместе супруги были около 10 лет, в браке появилась на свет дочь Лолита.

Через несколько лет Жанна Бадоева в третий раз вышла замуж, ее избранником стал бизнесмен Василий Мельчинин, который родился во Львове, но с 14 лет жил в Италии. Из-за этого брака она отказалась от украинского гражданства, чтобы получить итальянское.



Жанна Бадоева с мужем / Фото из инстаграма Жанны Бадоевой

Как реагировала на войну и кто из украинцев за нее вступился?

Несмотря на годы жизни в Украине Жанна Бадоева никак не отреагировала на полномасштабное российское вторжение и решила замалчивать все события.

К тому же в конце 2022 года она возобновила свой проект "Жизнь других", в рамках которого рассказывает о жизни в разных странах. Это туристическое шоу транслируется не только на ютубе, но и на российском телевидении.

В январе 2023 года Жанну Бадоеву внесли в санкционный список СНБО Украины. Причина – антиукраинская позиция и замалчивание войны. Из-за этого ведущей заблокировали активы на территории Украины. В этом же списке откровенные путинисты – Лариса Долина, Лолита Милявская, Анна Нетребко и другие предатели и сторонники Кремля.

На защиту Жанны Бадоевой становился ее бывший коллега Евгений Синельников, который заявлял, что ведущая "мыслями и сердцем" с Украиной, но вынуждена молчать.

Бывший муж ведущей, Алан Бадоев, также не критикует женщину.

Ничего не могу прокомментировать, с ней не было еще разговора. Возможно, у меня не хватает пока что сил задать этот вопрос. В любом случае для меня Жанна всегда святая женщина,

– говорил режиссер.

Ранее Бадоев говорил, что этот вопрос уместнее обсудить после завершения войны, когда Жанна и ее муж таки выйдут с позицией.

Где Жанна Бадоева сейчас?

Жанна Бадоева продолжает жить в Италии с мужем и детьми. Она активно ведет свой блог в соцсетях, путешествует, устраивает фотосессии, – но до сих пор ни слова об Украине.



Жанна Бадоева в Венеции / Фото из инстаграма Жанны Бадоевой

В то же время ведущая рекламирует различные российские платформы, продолжая спонсировать страну-агрессора.