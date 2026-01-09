Україна відповіла Жанні Бадоєвій на цю позицію й застосувала проти неї санкції. Як телеведуча живе зараз та чим займається – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Чим відома Жанна Бадоєва?

Жанна Бадоєва народилась у Литві в сім'ї інженерів, у дитинстві займалась танцями. За бажанням батьків закінчила будівельний інститут, але через любов до творчості все-таки вступила на режисерський факультет Київського університету імені Карпенка-Карого.

Згодом Жанна влаштувалась креативним продюсером і режисером на телебаченні. У 2011 році стала ведучою проєкту "Орел і решка", де її співведучим був Алан Бадоєв. Однак робота займала чимало часу. Жанна не хотіла жертвувати сім'єю і через рік покинула програму.



Алан і Жанна Бадоєві / Фото Viva

Але українське телебачення залишалось у її житті: вона була суддею "МастерШефу", працювала у шоу "Не зупиняй мене". Та з 2013 року вона переїхала в Росію й продовжила розвивати свою кар'єру там.

Що відомо про особисте життя Жанни Бадоєвої?

Перший чоловік Жанни Бадоєвої – журналіст Ігор. У пари народився син Борис. Удруге ведуча вийшла заміж за режисера і кліпмейкера Алана Бадоєва. Разом подружжя було близько 10 років, у шлюбі з'явилась на світ донька Лоліта.

Через кілька років Жанна Бадоєва втретє вийшла заміж, її обранцем став бізнесмен Василь Мельчинін, який народився у Львові, але з 14 років жив в Італії. Через цей шлюб вона відмовилась від українського громадянства, щоб отримати італійське.



Жанна Бадоєва з чоловіком / Фото з інстаграму Жанні Бадоєвій

Як реагувала на війну та хто з українців за неї заступився?

Попри роки життя в Україні Жанна Бадоєва ніяк не відреагувала на повномасштабне російське вторгнення та вирішила замовчувати всі події.

До того ж наприкінці 2022 року вона відновила свій проєкт "Жизнь других", у рамках якого розповідає про життя в різних країнах. Це туристичне шоу транслюється не тільки на ютубі, але й на російському телебаченні.

У січні 2023 року Жанну Бадоєву внесли до санкційного списку РНБО України. Причина – антиукраїнська позиція та замовчування війни. Через це ведучій заблокували активи на території України. У цьому ж списку відверті путіністи – Лариса Доліна, Лоліта Мілявська, Анна Нетребко та інші зрадники й прибічники Кремля.

На захист Жанни Бадоєвої ставав її колишній колега Євген Синельников, який заявляв, що ведуча "думками й серцем" з Україною, але вимушена мовчати.

Колишній чоловік ведучої, Алан Бадоєв, також не критикує жінку.

Нічого не можу прокоментувати, з нею не було ще розмови. Можливо, у мене не вистачає поки що сил поставити це запитання. У будь-якому випадку для мене Жанна завжди свята жінка,

– казав режисер.

Раніше Бадоєв казав, що це питання доречніше обговорити після завершення війни, коли Жанна та її чоловік таки вийдуть з позицією.

Де Жанна Бадоєва зараз?

Жанна Бадоєва продовжує жити в Італії з чоловіком і дітьми. Вона активно веде свій блог у соцмережах, подорожує, влаштовує фотосесії, – але досі ні слова про Україну.



Жанна Бадоєва у Венеції / Фото з інстаграму Жанни Бадоєвої

Водночас ведуча рекламує різні російські платформи, продовжуючи спонсорувати країну-агресора.