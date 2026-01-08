Та в обох випадках стосунки зі згаданими чоловіками не склались. Про життя дівчини відомо не так багато. За професією вона скульптур і художник-реставратор. Коли вперше приходила на 6 сезон "Холосятка", то казала, що її обранець має бути "уїдливим, любити авантюри, мати почуття гумору в своєму стилі, трохи дивним, але адекватним, не приховувати свої негативні сторони". 24 Канал розповість, як склалась доля фіналістки проєкту та чи вдалось знайти другу половинку.

Яким був шлях Анетті Жернової на "Холостяку"?

Під час шостого сезону, де головним холостяком був Іраклі Макацарія, між парою дійсно зав'язалась хімія. Дівчина потрапила до фіналу, а її суперницею була Олена Лисик. Вибір холостяка припав на другу учасницю, тому з Анетті довелось попрощатись. Цей був той момент, коли глядачі відчували, як їм обом важко прощатись.

Ба більше, дівчина завоювала прихильність публіки, що учасницям вдавалось доволі рідко.

У програмі "Все буде добре" Анетті розповіла про реакцію на вибір Іраклі та свій стан після фіналу.

Так, хотілося б поговорити, але ми не мали такої можливості. Ось як у реальному житті: люди б проговорили все без емоцій, зайвих людей та камер. Цього, звісно, ​​нам не вистачало. Особисто мені було дуже неприємно, що прощатися нам довелося під прицілом камер,

– відверто зізналась фіналістка "Холостяка".

Через два роки вона спробувала знову влаштувати особисте життя, прийшовши на восьмий сезон шоу. Тоді головним холостяком країни був Рожден Анусі.

Та на дев'ятому тижні учасниця покинула проєкт. За її словами, це був логічний кінець.

"Він любив борщ. Розумієш? І трохи переборщував. А я сіль любила та солила. Він не для мене. Мені здається, я переросла такий стиль, таке спілкування, таких людей. Рожден має подобатися іншим, не таким, як я. Він мені більше нагадував про минуле: про те, ким я була раніше, що мені подобалося раніше. Але в моєму житті сталося багато різного. І коли я зустріла Рождена вже на проекті, то зрозуміла, що це пройдений етап і мені потрібно інше. Не такий, як він", – чесно розповіла Анетті.

У дівчини також поцікавились, з ким було простіше знаходити спільну мову – з Іраклі чи Рожденом.

Порівнювати Іраклі та Рождена нерозумно. Вони абсолютно різні. Але все ж, якщо порівнювати взаємини, то скажу, що Іраклі ніколи не хотів мене образити і я ніколи не хотіла образити його. У нас була теплота, попри багато моментів. А з Рожденом у нас завжди був холод. Ми хотіли одне одного образити, справді. Ми хотіли щось одне одному довести. Він навіть більше, ніж я, хотів. І ми б одне одного не пожаліли. Ось так,

– підсумувала Жернова.

Де зараз Анетті Жернова і чи склалось її особисте життя?

Після проєкту дівчина поринула у творчість, а декілька років тому переїхала до Іспанії, адже завжди відчувала, що її темперамент належить саме цій країні. У соцмережах публікує багато різноманітного контенту, а от особистим життям не ділиться.

На сторінці в інстаграмі немає спільних фото з ймовірним обранцем чи якихось деталей особистого. Тому невідомо, чи Анетті досі в пошуку, чи просто не хоче виносити на загал те, що має бути за камерою.