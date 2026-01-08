Но в обоих случаях отношения с упомянутыми мужчинами не сложились. О жизни девушки известно не так много. По профессии она скульптур и художник-реставратор. Когда впервые приходила на 6 сезон "Холосятка", то говорила, что ее избранник должен быть "язвительным, любить авантюры, иметь чувство юмора в своем стиле, немного странным, но адекватным, не скрывать свои негативные стороны". 24 Канал расскажет, как сложилась судьба финалистки проекта и удалось ли найти вторую половинку.

К теме Не все создали семью: кто из героев "Холостяка" уже женат

Каким был путь Анетти Жерновой на "Холостяке"?

Во время шестого сезона, где главным холостяком был Иракли Макацария, между парой действительно завязалась химия. Девушка попала в финал, а ее соперницей была Елена Лысык. Выбор холостяка пал на вторую участницу, поэтому с Анеттой пришлось попрощаться. Этот был тот момент, когда зрители чувствовали, как им обоим трудно прощаться.

Иракли Макацария и Анетти Жернова / Фото СТБ

Более того, девушка завоевала расположение публики, что участницам удавалось довольно редко.

В программе "Все буде добре" Анетти рассказала о реакции на выбор Иракли и своем состоянии после финала.

Да, хотелось бы поговорить, но мы не имели такой возможности. Вот как в реальной жизни: люди бы проговорили все без эмоций, лишних людей и камер. Этого, конечно, нам не хватало. Лично мне было очень неприятно, что прощаться нам пришлось под прицелом камер,

– откровенно призналась финалистка "Холостяка".

Через два года она попыталась снова устроить личную жизнь, придя на восьмой сезон шоу. Тогда главным холостяком страны был Рожден Ануси.

Но на девятой неделе участница покинула проект. По ее словам, это был логический конец.

"Он любил борщ. Понимаешь? И немного перебарщивал. А я соль любила и солила. Он не для меня. Мне кажется, я переросла такой стиль, такое общение, таких людей. Рожден должен нравиться другим, не таким, как я. Он мне больше напоминал о прошлом: о том, кем я была раньше, что мне нравилось раньше. Но в моей жизни произошло много разного. И когда я встретила Рождена уже на проекте, то поняла, что это пройденный этап и мне нужно другое. Не такой, как он", – честно рассказала Анетти.

Рожден Ануси и Анетти Жернова / Фото из открытых источников

У девушки также поинтересовались, с кем было проще находить общий язык – с Иракли или Рожденом.

Сравнивать Иракли и Рождена глупо. Они совершенно разные. Но все же, если сравнивать взаимоотношения, то скажу, что Иракли никогда не хотел меня обидеть и я никогда не хотела обидеть его. У нас была теплота, несмотря на многие моменты. А с Рожденом у нас всегда был холод. Мы хотели друг друга обидеть, действительно. Мы хотели что-то друг другу доказать. Он даже больше, чем я, хотел. И мы бы друг друга не пожалели. Вот так,

– подытожила Жернова.

Где сейчас Анетти Жернова и сложилась ли ее личная жизнь?

После проекта девушка погрузилась в творчество, а несколько лет назад переехала в Испанию, ведь всегда чувствовала, что ее темперамент принадлежит именно этой стране. В соцсетях публикует много разнообразного контента, а вот личной жизнью не делится.

На странице в инстаграме нет совместных фото с вероятным избранником или каких-то деталей личного. Поэтому неизвестно, или Анетти до сих пор в поиске, или просто не хочет выносить на публику то, что должно быть за камерой.