Навіть коли розпочалося повномасштабне вторгнення, деякі знаменитості підтримали Росію, обравши позицію мовчання або публічно. Хто з відомих українців виявився зрадником, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Рожден Анусі та Йолка

Днями російські ЗМІ повідомили, що співак Рожден Анусі, який був головним героєм 8 сезону проєкту "Холостяк", одружився зі зрадницею Йолкою. Однак вони наразі не коментували чутки про таємний шлюб.

Коли Росії розпочала повномасштабне вторгнення проти України, Рожден не висловив свою позицію. Співак зник з публічного простору, а його сторінка в інстаграмі закрита для українців.

Рожден Анусі / Фото з мережі

Йолка (Єлизавета Іванців) народилася в Ужгороді, проте вже давно обрала Росію. У 2017 році в інтерв'ю російському виданню Meduza вона назвала Москву своїм домом.

Нещодавно російське пропагандистське видання "РИА Новости" повідомило, що Йолка отримала російське громадянство. Так, артистка лише підтвердила свою зрадницьку позицію.

Йолка (Єлизавета Іванців) / Фото з інстаграму співачки

Ані Лорак

Ані Лорак родом із Чернівецької області. Після початку російської-української війни у 2014 році, продовжила виступати у Росії, через що в Україні її критикували та навіть протестувати концерти.

Після 24 лютого 2022 року співачка також обрала зрадницьку позицію. У червні 2025 року в російських ЗМІ з'явилась інформація, що Лорак отримала російське громадянство.

Ані Лорак / Фото з інстаграму співачки

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко народилася в Одесі, але живе і працює в Росії. Колишня ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" замовчує війну, у 2022 році Рада національної безпеки й оборони України ввела проти неї санкції. Зрадниця перебуває у шлюбі з російським співаком Владом Топаловим, який підтримує путінський режим.

Регіна Тодоренко / Фото з інстаграму телеведучої

Серед інших зірок, які зрадили Україну: Таїсія Повалій, Софія Стужук, Анна Сєдокова, MARUV, Лоліта Мілявська, Любов Успенська та багато інших.