Навіть коли розпочалося повномасштабне вторгнення, деякі знаменитості підтримали Росію, обравши позицію мовчання або публічно. Хто з відомих українців виявився зрадником, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Теж цікаво Як сьогодні живе Марія Рак – фіналістка "Х-Фактора", яка виїхала за кордон
Рожден Анусі та Йолка
Днями російські ЗМІ повідомили, що співак Рожден Анусі, який був головним героєм 8 сезону проєкту "Холостяк", одружився зі зрадницею Йолкою. Однак вони наразі не коментували чутки про таємний шлюб.
Коли Росії розпочала повномасштабне вторгнення проти України, Рожден не висловив свою позицію. Співак зник з публічного простору, а його сторінка в інстаграмі закрита для українців.
Рожден Анусі / Фото з мережі
Йолка (Єлизавета Іванців) народилася в Ужгороді, проте вже давно обрала Росію. У 2017 році в інтерв'ю російському виданню Meduza вона назвала Москву своїм домом.
Нещодавно російське пропагандистське видання "РИА Новости" повідомило, що Йолка отримала російське громадянство. Так, артистка лише підтвердила свою зрадницьку позицію.
Йолка (Єлизавета Іванців) / Фото з інстаграму співачки
Ані Лорак
Ані Лорак родом із Чернівецької області. Після початку російської-української війни у 2014 році, продовжила виступати у Росії, через що в Україні її критикували та навіть протестувати концерти.
Після 24 лютого 2022 року співачка також обрала зрадницьку позицію. У червні 2025 року в російських ЗМІ з'явилась інформація, що Лорак отримала російське громадянство.
Ані Лорак / Фото з інстаграму співачки
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко народилася в Одесі, але живе і працює в Росії. Колишня ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" замовчує війну, у 2022 році Рада національної безпеки й оборони України ввела проти неї санкції. Зрадниця перебуває у шлюбі з російським співаком Владом Топаловим, який підтримує путінський режим.
Регіна Тодоренко / Фото з інстаграму телеведучої
Серед інших зірок, які зрадили Україну: Таїсія Повалій, Софія Стужук, Анна Сєдокова, MARUV, Лоліта Мілявська, Любов Успенська та багато інших.