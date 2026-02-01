Дівчина родом із Бородянки Київської області. Як і інші, вона захопилась музикою та співом ще у дитячі роки. Марія йшла за своєю мрією, тому спершу навчалась у музичній школі, а тоді вступила до Київської естрадно-циркової академії ім. Л. Утьосова. 24 Канал розповість, яким був шлях виконавиці в українському шоубізнесі й де вона зараз.

Марія Рак була учасницею двох телевізійних проєктів

У 22 роки виконавиця прийшла на кастинг 1 сезону шоу "Х-Фактор". Їй вдалось вразити суддів, тому дівчина опинилась у команді Ігоря Кондратюка.

Марія Рак – Smells Like Teen Spirit ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

У фіналі вона поступилась Олексію Кузнєцову. Цікаво, що тоді ж участь у проєкті брав і Дмитро Монатік, з яким у Марії зав'язались дружні стосунки.

Ми з перших днів стали друзями, у нас не було якихось притирок. На початку його кар'єри брала участь у його концертах, приходила просто підтримати, послухати. Я завжди захоплювалася ним як особистістю, як творчою одиницею,

– розповідала дівчина в інтерв'ю. kp.ua.

Через три роки після проєкту Маша Рак взяла паузу у співочій кар'єрі, адже обрала сім'ю.

У 2021 році знову нагадала про себе, прийшовши на проєкт "Голос країни". До дівчини обернулись всі тренери, однак тренером обрала Дмитра Монатіка.

Марія Рак – Queen of the night ("Голос країни" 11): дивіться відео онлайн

Коли настав етап вокальних боїв, Дмитро віддав перевагу іншій дівчині. У Марії ж був шанс продовжити свою участь, якби хтось "вкрав" її з інших тренерів. Однак вона відмовилась, заявивши, що хотіла працювати тільки зі своїм давнім другом.

В ситуацію втрутилась Тіна Кароль, яка звинуватила учасницю у маніпуляції. У результаті співачку таки вмовили на крадіжку. Її обрала Надя Дорофєєва на що виконавиця відповіла: "Ладно". Тіна ж сказала у відповідь: "Не ладно, а дякую".

Особисте життя

Після "Х-Фактора" Марія вийшла заміж за бас-гітариста гурту The Maneken Олександра Чуніна та народила сина.

Весілля Марії Рак / Фото з інстаграму

Три роки я фанатично займалася дитиною, її вихованням. Домашні пологи, еко-материнство, тільки грудне вигодовування, спільний сон – все це вимагало дуже багато уваги та сил. І я сильно видихнулася за цей період. А понесло мене конкретно. Я думала, що материнство – моє покликання, що мені взагалі потрібно бути доулою. Я сама випікала хліб, ми жили на дачі, у лісі, без зв'язку по 2-3 тижні. Був період, коли ми просто переїжджали з місця на місце,

– розповідала Марія.

У 2020 році сімейне життя дало тріщину. Причиною розлучення артистка називала "повний дисбаланс".

Марія Рак із сином і колишнім чоловіком / Фото з інстаграму

У соцмережах виконавиця часто ділиться світлинами з сином, демонструючи, як підріс хлопчик.

Марія Рак із сином / Фото з інстаграму

Чи вільне її серце сьогодні – невідомо.

Де зараз Марія Рак?

У березні 2022 року артистка з сином виїхали з України. Сьогодні вони живуть у місті Гент, що у Бельгії. Про це свідчить розташування інстаграм-сторінки Марії та часті публікації з відміткою саме цієї геолокації.

Марія Рак живе у Бельгії / Скриншот з інстаграму

Співачка показувала, що виступала за кордоном на благодійних концертах. Вона також приїздила до рідної Бородянки з виступом, а нещодавно виступала у турі разом з оркестром Військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил України.

Марія Рак продовжує займатись музикою, адже робить те, що любить.