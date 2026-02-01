Девушка родом из Бородянки Киевской области. Как и другие, она увлеклась музыкой и пением еще в детские годы. Мария шла за своей мечтой, поэтому сначала училась в музыкальной школе, а потом поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию им. Л. Утесова. 24 Канал расскажет, каким был путь исполнительницы в украинском шоу-бизнесе и где она сейчас.

Мария Рак была участницей двух телевизионных проектов

В 22 года исполнительница пришла на кастинг 1 сезона шоу "Х-Фактор". Ей удалось поразить судей, поэтому девушка оказалась в команде Игоря Кондратюка.

Мария Рак – Smells Like Teen Spirit ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн

В финале она уступила Алексею Кузнецову. Интересно, что тогда же участие в проекте принимал и Дмитрий Монатик, с которым у Марии завязались дружеские отношения.

Мы с первых дней стали друзьями, у нас не было каких-то притирок. В начале его карьеры участвовала в его концертах, приходила просто поддержать, послушать. Я всегда восхищалась им как личностью, как творческой единицей,

– рассказывала девушка в интервью. kp.ua.

Через три года после проекта Маша Рак взяла паузу в певческой карьере, ведь выбрала семью.

В 2021 году снова напомнила о себе, придя на проект "Голос страны". К девушке обернулись все тренеры, однако тренером выбрала Дмитрия Монатика.

Мария Рак – Queen of the night ("Голос страны" 11): смотрите видео онлайн

Когда наступил этап вокальных боев, Дмитрий отдал предпочтение другой девушке. У Марии же был шанс продолжить свое участие, если бы кто-то "украл" ее из других тренеров. Однако она отказалась, заявив, что хотела работать только со своим давним другом.

В ситуацию вмешалась Тина Кароль, которая обвинила участницу в манипуляции. В результате певицу таки уговорили на кражу. Ее выбрала Надя Дорофеева на что исполнительница ответила: "Ладно". Тина же сказала в ответ: "Не ладно, а спасибо".

Личная жизнь

После "Х-Фактора" Мария вышла замуж за бас-гитариста группы The Maneken Александра Чунина и родила сына.

Свадьба Марии Рак / Фото из инстаграма

Три года я фанатично занималась ребенком, его воспитанием. Домашние роды, эко-материнство, только грудное вскармливание, совместный сон – все это требовало очень много внимания и сил. И я сильно выдохнулась за этот период. А понесло меня конкретно. Я думала, что материнство – мое призвание, что мне вообще нужно быть доулой. Я сама выпекала хлеб, мы жили на даче, в лесу, без связи по 2-3 недели. Был период, когда мы просто переезжали с места на место,

– рассказывала Мария.

В 2020 году семейная жизнь дала трещину. Причиной развода артистка называла "полный дисбаланс".

Мария Рак с сыном и бывшим мужем / Фото из инстаграма

В соцсетях исполнительница часто делится фотографиями с сыном, демонстрируя, как подрос мальчик.

Мария Рак с сыном / Фото из инстаграма

Свободно ли ее сердце сегодня – неизвестно.

Где сейчас Мария Рак?

В марте 2022 года артистка с сыном уехали из Украины. Сегодня они живут в городе Гент, что в Бельгии. Об этом свидетельствует расположение инстаграм-страницы Марии и частые публикации с отметкой именно этой геолокации.

Мария Рак живет в Бельгии / Скриншот из инстаграма

Певица показывала, что выступала за рубежом на благотворительных концертах. Она также приезжала в родную Бородянку с выступлением, а недавно выступала в туре вместе с оркестром Военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Мария Рак продолжает заниматься музыкой, ведь делает то, что любит.