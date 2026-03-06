Но для певца все началось со Львова. Именно в этом месте он родился, увлекся танцами и стал участником модерн-балета "Жизнь". Впоследствии пошел учиться на журналиста во Львовском университете, а дальше делал первые шаг в мир популярности. 24 Канал расскажет, как развивалась карьера Козловского, кто его избранница и как уволился со службы в армии.

Важно Перезапуск "Орла и решки" стал бумом в сети: что об этом известно и при чем здесь россияне

Карьера Виталия Козловского

Однажды юный Виталий пришел на шоу "Караоке на Майдане", где стал победителем. Благодаря такому развитию событий – оказался в проекте "Шанс", где также занял первое место.

Виталий Козловский на проекте "Караоке на Майдане": смотрите видео онлайн

Постепенно завязывалось сотрудничество с продюсером Игорем Кондратюком. В 2004 году Козловский поехал на "Новую волну", а в 2006 стал призером "Танцев со звездами".

Виталий Козловский в начале карьеры / Фото из инстаграма певца

На протяжении карьеры менялся и стиль артиста. Сначала у него были длинные волосы и бородка, впоследствии стрижка изменилась, а сейчас исполнитель вообще предпочитает короткие прически, однако не изменяет бороде.

В 2010 году Виталий попал на Нацотбор на Евровидение, однако проиграл. В 2017 году история повторилась.

Развязка конфликта с Игорем Кондратюком

Всем известно, что примерно 10 лет Кондратюк продюсировал Козловского. Но певец захотел дальше работать сам.

Разорвав контракт, Виталий не имел права исполнять песни, которые были созданы в сотрудничестве с Кондратюком, ведь авторские права принадлежали продюсеру, а именно – "Украинской музыкальной издательской группе".

Но певец все же решился пойти против правил, из-за чего получил иск в суд. От так, артиста обязали выплатить немалую сумму денег.

Игорь Кондратюк и Виталий Козловский / Фото "ТСН"

Кондратюк откровенно говорил, что долг прощать не собирается. Но в 2025 году певец наконец попрощался с долгом и стал "свободной птицей".

Но, слава Богу, к Козловскому вернулся разум. Решил рассчитаться – и хорошо. И извиниться, что вообще создал эту идиотскую ситуацию. Тема закрыта, я не хочу о ней и о нем больше говорить,

– сказал Игорь Кондратюк.

Мужчина добавил, что за эти годы мог продать песни кому-то другому, но вернул их Козловскому. Теперь же Игорь радуется тому, что эта на этой конфликтной ситуации удалось наконец поставить точку.

Напомним, что Виталий Козловский выпустил украинскую версию хита "Пинаколада" после 13 лет молчания.

Впоследствии артист рассказал, чтобы оплатить долг, он продал родительскую квартиру и занял еще часть денег (к слову, выплаченная сумма Кондратюку не превышает 200 тысяч долларов).

Я продал родительскую квартиру, и этих денег не хватало. Это не все деньги, это лишь часть. Мне помог кум. Уже потом, когда мы все решили, я вернул куму долги,

– вспомнил певец.

Почему Козловский не в ВСУ?

Сначала он присоединился к бригаде Национальной гвардии Украины "Рубеж" и служил на Донбассе в подразделении артиллерии. Козловский вспоминал, что однажды едва не погиб на фронте. Это произошло в конце ноября 2023 года, когда их с собратьями позиции обстреливали оккупанты в течение 3 часов.

Через некоторое время его перевели в другое подразделение, которое дислоцируется в Киеве. Впоследствии он стал служить в Национальном президентском оркестре в должности водителя.

Виталий Козловский / Фото из инстаграма певца

Весной 2024 года Козловский начал служить в 22 отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он проходил службу на Сумщине, впоследствии начал заниматься патронатной службой.

В сентябре 2025 года публике стало известно, что в конце июня певца уволили в запас по семейным обстоятельствам.

Уволен в запас по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу), а именно: необходимость осуществлять постоянный уход за женой (мужем) из числа лиц с инвалидностью I или II группы. Дела и должность сдал,

– отметили в Сухопутных войсках.

Командование также не подтвердило, что Виталий осуществляет патронатную службу, однако пресс-служба певца уверяла, что он осуществляет патронатную службу от благотворительного фонда "Луч помощи" 22 ОМБр.

На днях журналистка проекта "Тур звездами" поинтересовалась у артиста, может ли он расставить все точки над "і" в вопросе со своей службой в армии, и почему его уволили в запас.

Я обязательно расскажу эту историю, когда завершится война: что было, где я был. Но я точно могу сказать, что был и в артиллерии, и музыкантом, и другие у меня были обязательства. После войны я расскажу эту историю полностью для того, чтобы картина была понятной для всех,

– ответил Козловский.

Личная жизнь

В марте 2024 года стало известно, что певец женился. О таком повороте событий в жизни Виталия не знали даже близкие люди.

Мы никому ничего не сказали и поехали расписываться. Вовремя не выехали, потому что был сильный ракетный обстрел, ЗАГС закрылся, время сместилось. Мы легли еще доспать, тревогу отменили. Из ЗАГСа начали звонить и мы в конце собрались бегом и поехали сонные,

– рассказала жена артиста.

Виталий Козловский женился / Фото из инстаграма певца

Обручальные кольца пара выбирала уже после росписи. И тогда сделали фото и поделились с родными новостью.

Завершился этот день праздничным ужином с друзьями, которые даже не знали для чего их пригласили.

Виталий Козловский с женой / Скриншот из инстаграм-сторис

В том же 2024 году у пары родился сын Оскар. Виталий даже присутствовал на родах, хотя сначала этого не хотел.

Виталий Козловский с семьей / Фото из соцсетей артиста

Где сейчас Виталий Козловский?

Вместе с семьей певец живет и работает в Украине. Он уже выступил с большим количеством концертов, а на март и апрель анонсировал концерты по городам страны.

Виталий Козловский отправляется в тур / Скриншот из инстаграм-сторис

А 26 сентября должен выступить во Дворце "Украина".