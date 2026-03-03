В последнее время стала популярной тенденция возвращать в эфиры зрителей старые проекты, пробуждая у них эмоцию ностальгии. К этому же шагу прибегла и Нателла Крапивина – одна из основательниц программы. Недавно она анонсировала перезапуск под измененным названием – "Орел и решка. По блату", однако все оказалось не очень однозначно. 24 Канал расскажет, что об этом известно и какие есть нюансы.

Перезапуск "Орел и решка. По блату" – что об этом известно?

Об эксклюзивном предложении стало известно 23 февраля именно от Нателлы Крапивиной. Она в соцсетях опубликовала видео на русском языке, где рассказала о перезапуске проекта с новыми условиями.

Что изменится в "Орле и решке":

Теперь ведущим может стать любой желающий. Всего-навсего нужно заплатить от 100 тысяч евро с человека, чтобы быть частью культовой программы;

В сети предположили, что раз основательница сделала анонс на русском языке, то, вероятно, и сама программа будет вестись на языке оккупанта;

Формат остается неизменным. Монетка будет решать, как жить два дня – со 100 долларами в кармане или с безлимитной картой;

У людей, которые заплатили деньги за участие, будет выбор: опубликовать поездку на площадках проекта или оставить его себе в домашнем архиве.

В комментариях мнения людей разделились. Кто-то из знаменитостей поддержал такую инициативу, а кому-то из обычных читателей стал поперек горла русский язык, из-за чего возникли языковые вопросы по шоу.

Как украинцы отреагировали на перезапуск "Орла и решки" / Скриншоты из инстаграма

Официальная страница проекта также расписана на русском языке, однако есть возможность изменить перевод на украинский или английский. Предварительно даже опубликовали план экспедиции, чтобы потенциальные ведущие, которые имеют такую сумму денег, смогли ориентироваться что и как будет происходить.

План съемок нового сезона "Орел и решка. По блату" / Скриншот с сайта

Также известно, что продюсеры готовят новый сезон с ведущими, сгенерированными искусственным интеллектом. На это отреагировал Андрей Бедняков, который ранее также был звездой "Орла и решки".

Мне это, как ведущему, не очень нравится. Это же все равно программа о людях,

– говорит мужчина.

Знаменитость также отметил, что его не звали на роль нового ведущего.

Анастасия Короткая, бывшая жена Андрея Беднякова и экс-ведущая "Орла и решки", рассказывала, что участие в этом шоу – худший период в ее жизни. Она утверждает, что постоянно находилась под давлением и критикой.

И есть еще один нюанс, который не может не тревожить публику. Поскольку любой, кто имеет определенную сумму денег, может стать ведущим нового сезона за покупку, то не исключено, что в эфир имеют шансы попасть россияне. Поэтому пока непонятно, как украинский проект будет регулировать языковой вопрос и будут ли ограничения по участию россиян.

Кто такая Нателла Крапивина?

Нателла родилась в Ашхабаде (Туркменистан) в семье украинского бизнесмена туркменского происхождения Вагифа Алиева. Когда она была ребенком, то семья переехала в Киев.

Крапивина в 2010 году основала продакшн-студию TeenSpirit, а впоследствии стала одной из основательниц проекта "Орел и решка".

Нателла Крапивина / Фото из инстаграма продюсера

С 2010 года сотрудничала со Светланой Лободой, однако в 2021 году их дороги разошлись.

Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, то Нателла находилась на территории страны-агрессора. В короткий срок она выехала оттуда и осудила действия РФ.

После этого ее российский паспорт назвали недействительным, – в МВД России заявили, что Крапивина якобы не предоставила полный пакет необходимых документов. Программу "Орел и Решка" перестали транслировать на российском телевидении.

В российских СМИ до сих пор появляется информация, что Крапивина является частным предпринимателем на их территории.

В 2025 году Нателла объявила, что вместе с командой решила создать музыкальный лейбл RIZZ Group, что во многом работает с искусственным интеллектом.



Нателла Крапивина / Фото из инстаграма продюсера

