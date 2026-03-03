Останнім часом стала популярною тенденція повертати в ефіри глядачів старі проєкти, пробуджуючи у них емоцію ностальгії. До цього ж кроку вдалась і Нателла Крапівіна – одна із засновниць програми. Нещодавно вона анонсувала перезапуск під зміненою назвою – "Орел і решка. По блату", однак усе виявилось не дуже однозначно. 24 Канал розповість, що про це відомо та які є нюанси.

Також читайте Втік з України та не приховував симпатії до проросійських наративів: де зараз Андрій Доманський

Перезапуск "Орел і решка. По блату" – що про це відомо?

Про ексклюзивну пропозицію стало відомо 23 лютого саме від Нателли Крапівіної. Вона у соцмережах опублікувала відео російською мовою, де розповіла про перезапуск проєкту з новими умовами.

Що зміниться в "Орлі та решці":

Тепер ведучим може стати будь-хто. Усього-на-всього потрібно заплатити від 100 тисяч євро з людини, щоб бути частиною культової програми;

У мережі припустили, що раз засновниця зробила анонс російською мовою, то, ймовірно, і сама програма вестиметься мовою окупанта;

Формат залишається незмінним. Монетка вирішуватиме, як жити два дні – зі 100 доларами у кишені чи з безлімітною картою;

У людей, які заплатили гроші за участь, буде вибір: опублікувати поїздку на майданчиках проєкту або залишити його собі у домашньому архіві.

У коментарях думки людей розділились. Хтось зі знаменитостей підтримав таку ініціативу, а комусь зі звичайних читачів стала поперек горла російська мова, через що виникли мовні запитання щодо шоу.

Як українці відреагували на перезапуск "Орла і решки" / Скриншоти з інстаграму

Офіційна сторінка проєкту також розписана російською мовою, однак є можливість змінити переклад на українську або англійську. Попередньо навіть опублікували план експедиції, щоб потенційні ведучі, які мають таку суму грошей, змогли орієнтуватись що і як відбуватиметься.

План знімання нового сезону "Орел і решка. По блату" / Скриншот із сайту

Також відомо, що продюсери готують новий сезон з ведучими, згенерованими штучним інтелектом. На це відреагував Андрій Бєдняков, який раніше також був зіркою "Орла і решки".

Мені це, як ведучому, не дуже подобається. Це ж все одно програма про людей,

– каже чоловік.

Знаменитість також зазначив, що його не кликали на роль нового ведучого.

Анастасія Коротка, колишня дружина Андрія Бєднякова та ексведуча "Орла і решки", розповідала, що участь у цьому шоу – найгірший період у її житті. Вона стверджує, що постійно перебувала під тиском і критикою.

І є ще один нюанс, який не може не тривожити публіку. Оскільки будь-хто, хто має визначену суму грошей, може стати ведучим нового сезону за купівлю, то не виключено, що в ефір мають шанси потрапити росіяни. Тому наразі незрозуміло, як український проєкт регулюватиме мовне питання та чи будуть обмеження щодо участі росіян.

Хто така Нателла Крапівіна?

Нателла народилась в Ашгабаті (Туркменістан) у сім'ї українського бізнесмена туркменського походження Вагіфа Алієва. Коли вона була дитиною, то родина переїхала до Києва.

Крапівіна у 2010 році заснувала продакшн-студію TeenSpirit, а згодом стала однією із засновниць проєкту "Орел і решка".

Нателла Крапівіна / Фото з інстаграму продюсерки

З 2010 року співпрацювала зі Світланою Лободою, однак у 2021 році їхні дороги розійшлись.

Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, то Нателла перебувала на території країни-агресорки. У короткий термін вона виїхала звідти й засудила дії РФ.

Після цього її російський паспорт назвали недійсним, – в МВС Росії заявили, що Крапівіна начебто не надала повний пакет необхідних документів. Програму "Орел і Решка" перестали транслювати на російському телебаченні.

У російських ЗМІ досі з'являється інформація, що Крапівіна є приватною підприємицею на їхній території.

У 2025 році Нателла оголосила, що разом з командою вирішила створити музичний лейбл RIZZ Group, що великою мірою працює зі штучним інтелектом.



Нателла Крапівіна / Фото з інстаграму продюсерки

Хто з росіян був ведучим попередніх сезонів "Орла і решки"?