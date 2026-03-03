Останнім часом стала популярною тенденція повертати в ефіри глядачів старі проєкти, пробуджуючи у них емоцію ностальгії. До цього ж кроку вдалась і Нателла Крапівіна – одна із засновниць програми. Нещодавно вона анонсувала перезапуск під зміненою назвою – "Орел і решка. По блату", однак усе виявилось не дуже однозначно. 24 Канал розповість, що про це відомо та які є нюанси.
Перезапуск "Орел і решка. По блату" – що про це відомо?
Про ексклюзивну пропозицію стало відомо 23 лютого саме від Нателли Крапівіної. Вона у соцмережах опублікувала відео російською мовою, де розповіла про перезапуск проєкту з новими умовами.
Що зміниться в "Орлі та решці":
- Тепер ведучим може стати будь-хто. Усього-на-всього потрібно заплатити від 100 тисяч євро з людини, щоб бути частиною культової програми;
- У мережі припустили, що раз засновниця зробила анонс російською мовою, то, ймовірно, і сама програма вестиметься мовою окупанта;
- Формат залишається незмінним. Монетка вирішуватиме, як жити два дні – зі 100 доларами у кишені чи з безлімітною картою;
- У людей, які заплатили гроші за участь, буде вибір: опублікувати поїздку на майданчиках проєкту або залишити його собі у домашньому архіві.
У коментарях думки людей розділились. Хтось зі знаменитостей підтримав таку ініціативу, а комусь зі звичайних читачів стала поперек горла російська мова, через що виникли мовні запитання щодо шоу.
Як українці відреагували на перезапуск "Орла і решки" / Скриншоти з інстаграму
Офіційна сторінка проєкту також розписана російською мовою, однак є можливість змінити переклад на українську або англійську. Попередньо навіть опублікували план експедиції, щоб потенційні ведучі, які мають таку суму грошей, змогли орієнтуватись що і як відбуватиметься.
План знімання нового сезону "Орел і решка. По блату" / Скриншот із сайту
Також відомо, що продюсери готують новий сезон з ведучими, згенерованими штучним інтелектом. На це відреагував Андрій Бєдняков, який раніше також був зіркою "Орла і решки".
Мені це, як ведучому, не дуже подобається. Це ж все одно програма про людей,
– каже чоловік.
Знаменитість також зазначив, що його не кликали на роль нового ведучого.
Анастасія Коротка, колишня дружина Андрія Бєднякова та ексведуча "Орла і решки", розповідала, що участь у цьому шоу – найгірший період у її житті. Вона стверджує, що постійно перебувала під тиском і критикою.
І є ще один нюанс, який не може не тривожити публіку. Оскільки будь-хто, хто має визначену суму грошей, може стати ведучим нового сезону за купівлю, то не виключено, що в ефір мають шанси потрапити росіяни. Тому наразі незрозуміло, як український проєкт регулюватиме мовне питання та чи будуть обмеження щодо участі росіян.
Хто така Нателла Крапівіна?
Нателла народилась в Ашгабаті (Туркменістан) у сім'ї українського бізнесмена туркменського походження Вагіфа Алієва. Коли вона була дитиною, то родина переїхала до Києва.
Крапівіна у 2010 році заснувала продакшн-студію TeenSpirit, а згодом стала однією із засновниць проєкту "Орел і решка".
Нателла Крапівіна / Фото з інстаграму продюсерки
З 2010 року співпрацювала зі Світланою Лободою, однак у 2021 році їхні дороги розійшлись.
Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, то Нателла перебувала на території країни-агресорки. У короткий термін вона виїхала звідти й засудила дії РФ.
Після цього її російський паспорт назвали недійсним, – в МВС Росії заявили, що Крапівіна начебто не надала повний пакет необхідних документів. Програму "Орел і Решка" перестали транслювати на російському телебаченні.
У російських ЗМІ досі з'являється інформація, що Крапівіна є приватною підприємицею на їхній території.
У 2025 році Нателла оголосила, що разом з командою вирішила створити музичний лейбл RIZZ Group, що великою мірою працює зі штучним інтелектом.
Нателла Крапівіна / Фото з інстаграму продюсерки
Хто з росіян був ведучим попередніх сезонів "Орла і решки"?
- Петро Романов – російський актор і ведучий разом з Регіною Тодоренко вів шоу "Орел і решка". Зараз він продовжує працювати в Росії. Однак свою позицію щодо повномасштабної війни публічно не розголошує.
- Настя Івлєєва на початку повномасштабного вторгнення заявила, що "ми стали свідками катастрофи", де гинуть мирні люди та руйнуються міста. Згодом вона видалила цей допис. Івлєєва також казала, що ставиться до Володимира Путіна з симпатією та повагою як до глави держави.
- Наталі Неведрова замінила Лесю Нікітюк і стала співведучою зрадниці Регіни Тодоренко.
- Марія Гамаюн – російська акторка замінила у проєкті Регіну Тодоренко й стала співведучою Колі Сєрги.
- Євсей Ковальов – у 2018 році росіянин замінив Антона Птушкіна.
- Антон Зайцев – росіянин працював не тільки у проєкті "Орел і Решка", а й був обличчям інших шоу на російських телеканалах.
- Ольга Антипова – ще одна росіянка, яка у 2018 році стала ведучою проєкту "Орел і Решка". Сьогодні вона живе у Білорусі та веде ютуб-канал про подорожі.