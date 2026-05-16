Милый тигр на сцене Евровидения-2026: Акилас из Греции зажег зал энергичным шоу

В Вене стартовал долгожданный гранд-финал Евровидения-2026. Под номером 6 на сцену вышел 27-летний представитель Греции Акилас.

Он представил энергичную песню Ferto и яркое, динамичное выступление. Подробнее о номере – далее в материале 24 Канала.

Композиция Ferto (в переводе – "Дай-ка сюда") сочетает современный поп с греческими этническими мотивами. В тексте говорится о больших амбициях, стремлении к успеху, роскошной жизни и желание обеспечить свою семью. На сцене артист появился в необычном костюме, который напоминал тигра. Его выступление выглядело как путешествие в стиле видеоигры. Сначала он будто проходит "уровни", потом играет на воображаемом контрабасе, едет на самокате по подиуму и проходит через комнаты, расположенные напротив друг друга. В финале номера Акилас эмоционально обратился к матери.

Смотри, мама, то, чего нам не хватало раньше. Я чувствую, что смогу. Обеспечить нас, мы больше не будем нуждаться. Посмотри на меня, мама. Я покупаю, чтобы заполнить пустоту. И тебе я тоже много чего куплю. Дома, автомобили и коттеджи. Конечно, если выиграю. В общем, вы поняли, так что,

– пропел он.

Что известно об Акиласе?

Будущий артист родился 11 февраля 1999 года. Свой путь он начал в музыкальной школе города Серрес, где изучал вокал, композицию и музыкальную теорию. Впоследствии проходил театральные мастерские в Салониках, а позже переехал в Афины, чтобы развивать музыкальную карьеру. Там он стал известным благодаря вирусным каверам в тиктоке, привлекая внимание не только слушателей, но и представителей музыкальной индустрии. С тех пор Акилас зарекомендовал себя как яркий артист, формируя мультикультурное современное звучание с греческой идентичностью. Одним из его самых известных треков является песня Atelié, которая вышла в 2024 году. Интересно, что в течение двух лет Акилас пел на круизных лайнерах.