Известный украинский актер женился в США и показал яркие фото со свадьбы

Украинский актер Богдан Юсипчук, который уехал за границу, уже не холостяк. Мужчина сыграл свадьбу с любимой Вероникой в Санта Барбаре в Калифорнии.

Актер и ведущий сообщил о важном событии в жизни на своей странице. Он также показал фото и видео со свадьбы.

Богдан Юсипчук расписался с избранницей Вероникой 11 января в городе Санта Барбара, в элитном отеле Ritz-Carlton Bacara.

Теперь в вопросе моего участия в любом любовном реалити-шоу можно ставить жирную точку. Передаю холостяцкую эстафету такому авантюристу, каким был когда-то я. Теперь у меня другие мечты и цели. Не менее авантюрные, просто в другом статусе и другом уровне,

– поделился актер.

Жених в день свадьбы предстал в изысканном черном костюме, а его избранница надела удлиненный пиджак, блестящий лиф с камнями и завершила свадебный образ аксессуарами. Празднование состоялось в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

Богдан Юсипчук женился на любимой / Фото из инстаграма Богдана Юсипчука

Добавим, Богдан Юсипчук находится в отношениях с Вероникой более 4 лет. Девушка родом из Винницы. Пара обручилась в марте 2024 года.

Что известно о Богдане Юсипчуке?