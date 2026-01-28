Известный украинский актер женился в США и показал яркие фото со свадьбы
- Украинский актер Богдан Юсипчук женился на Веронике в Санта Барбаре, Калифорния, 11 января.
- Пара была в отношениях более 4 лет, а обручилась в марте 2024 года.
Украинский актер Богдан Юсипчук, который уехал за границу, уже не холостяк. Мужчина сыграл свадьбу с любимой Вероникой в Санта Барбаре в Калифорнии.
Актер и ведущий сообщил о важном событии в жизни на своей странице. Он также показал фото и видео со свадьбы.
Богдан Юсипчук расписался с избранницей Вероникой 11 января в городе Санта Барбара, в элитном отеле Ritz-Carlton Bacara.
Теперь в вопросе моего участия в любом любовном реалити-шоу можно ставить жирную точку. Передаю холостяцкую эстафету такому авантюристу, каким был когда-то я. Теперь у меня другие мечты и цели. Не менее авантюрные, просто в другом статусе и другом уровне,
– поделился актер.
Жених в день свадьбы предстал в изысканном черном костюме, а его избранница надела удлиненный пиджак, блестящий лиф с камнями и завершила свадебный образ аксессуарами. Празднование состоялось в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.
Богдан Юсипчук женился на любимой / Фото из инстаграма Богдана Юсипчука
Добавим, Богдан Юсипчук находится в отношениях с Вероникой более 4 лет. Девушка родом из Винницы. Пара обручилась в марте 2024 года.
Что известно о Богдане Юсипчуке?
- Богдан Юсипчук – украинский актер, ведущий и обладатель титула "Мистер Украина". Известен фильмами и сериалами "Однажды под Полтавой", "Гвардия", "Тени забытых предков".
- В начале полномасштабной войны мужчина волонтерил, ездил с благотворительными турами, помогал со сборами на ВСУ и, что интересно, осуждал тех, кто хвастается отдыхом за границей.
- Но уже в августе 2022 показался с украинским флагом на Бали, куда приехал для конкурса "Man of the year". Также дал интервью на русском языке для канала Bartosz Nafalski, чем неприятно удивил фанов. Впоследствии стало понятно, что мужчина переехал в США.
- Богдан Юсипчук часто вспоминает об Украине в своих соцсетях, однако в комментариях его нередко критикуют из-за выезда за границу.